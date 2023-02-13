Самый комфортный район для проживания в Новосибирске-2023 – рейтинг, мнения горожан

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Новосибирск – самый крупный мегаполис в Сибири, в котором проживают около 2 млн человек, и с каждым годом численность населения только растет. Поэтому не удивительно, что один район отличает от другого контингент, инфраструктура и много другое.
По мнению новосибирцев, самые комфортные районы это – Заельцовский, Калининский, Ленинский и Советский. Первый и второй привлекают их большим количеством зеленых зон, третий чаще выбирают из-за выгодных цен на хорошее жилье. Также многие отмечают, что в Ленинском районе в разы спокойнее, чем в соседнем Кировском. А вот последний район в нашем рейтинге ни с чем не сравнимый.
Судя по отзывам горожан в 2ГИС, Заельцовский район немного не дотягивает до пятерки – его оценивают на 4,3 балла. Местные жалуются на пыльные улицы, вонь из канализаций и потопы после дождей. Но все это частично компенсируют парки, скверы и Новосибирский зоопарк. Также для удобства жителей есть две станции метро - Гагаринская и Заельцовская и на поездах можно быстро попасть в любую часть города.
Даже чуть выше сибиряки оценивают жизнь в Ленинском районе Новосибирска (4,4). Здесь находится также две станции метрополитена, еще одна – «Спортивная» - строится и скоро начнет работать. Курсируют по этой части мегаполиса все виды общественного транспорта. Есть несколько крупных торговых центров.
Последнее время в этот район заселяются студенты и молодые семьи ведь цены на аренду и покупку жилья ниже, чем у соседей. Однокомнатную квартиру можно приобрести за 1,5 млн рублей, а снять на месяц за 13-15 тысяч рублей. При этом качество жилья, по мнению местных, выше, чем в Кировском районе, также нет такого обилия пивнушек возле каждой многоэтажки. Но по последним данным ГУ МВД региона – это по-прежнему один из самых криминальных районов.
Калининский район в 2023 году получил оценку в 3,9 баллов. Его часто критикуют за пробки – они возникают из-за того, что через этот район лежит проезд в Томск и Кемерово. Из плюсов – Сосновый бор и ЛДС «Сибирь». Но цены на квартиры относительно высокие – в среднем однокомнатная квартира стоит 3,8 млн рублей.
Самым лучшим новосибирцы считают Советский район (4,7 балла). Его ценят за чистоту и тишину. Однако часто местные жалуются на проблемы с транспортной инфраструктурой, а также на эксгибиционистов, которые появляются в парках, как подснежники, весной и летом.