Самый комфортный район для проживания в Новосибирске-2023 – рейтинг, мнения горожан

Последнее время в этот район заселяются студенты и молодые семьи ведь цены на аренду и покупку жилья ниже, чем у соседей. Однокомнатную квартиру можно приобрести за 1,5 млн рублей, а снять на месяц за 13-15 тысяч рублей. При этом качество жилья, по мнению местных, выше, чем в Кировском районе, также нет такого обилия пивнушек возле каждой многоэтажки. Но по последним данным ГУ МВД региона – это по-прежнему один из самых криминальных районов.