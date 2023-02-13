Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Жители Нижней Ельцовки сообщают, что уничтожение соснового леса на территории бывшего детского лагеря "Юный медик" продолжалось всю минувшую неделю. Деревья продолжают пилить и после того, как прокуратура Новосибирска заставила мэра Анатолия Локтя отозвать разрешение на вырубку, выданное мэрией ранее.
В строительной компании Д-54 подтвердили, что снос деревьев за земельном участке, который находится в собственности застройщика, продолжается на основании полученного ранее разрешения. "Никаких официальных документов об отзыве разрешения на снос деревьев в компанию не поступало", - говорится в официальном комментарии Д-54.
При этом, по словам общественников, лесорубы уже вышли за границы территории, где формально можно уничтожать сосны.
"Пилят и на 274 участке, где нет разрешения на рубку. Интересно, чего стоят слова мэрии, прокуратуры, Следственного комитета? На этой неделе стало видно, что ничего?", - задается риторическим вопросом гражданская активистка Наталья Прийдак.
Сейчас жители Нижней Ельцовки ведут подготовку к массовой уличной акции протеста.
В воскресенье, 5 февраля, жители микрорайона Нижняя Ельцовка "живым щитом" перегородили дорогу технике лесорубов. Активисты записали обращение к федеральным властям, где просят головной офис природоохранной прокуратуры вмешаться и остановить рубку леса.
Разрешение компании Д-54 на снос 931 дерева на территории бывшего лагеря "Юный медик" было выдано мэрией Новосибирска, несмотря на существующие договоренности с региональным правительством, заявляют общественники. Ранее между Минприроды и муниципалитетом было достигнуто соглашение об отказе собственнику участка в выдаче разрешений на рубку на период обследования по факту наличия краснокнижных животных и выяснения законности вывода участка из зоны городских лесов.