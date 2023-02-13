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В Нижней Ельцовке продолжают пилить лес: застройщик не получал запрета от мэрии

13 февраля 2023, 10:16
Фото: https://vk.com/net_transitu_ne
Уничтожение деревьев продолжается вторую неделю

Застройщик продолжает рубить лес в Нижней Ельцовке: запрета от мэрии не получали

В Советском районе Новосибирска продолжается скандал, связанный с уничтожением леса ради строительства жилого комплекса. Ранее сообщалось, что мэр Анатолий Локоть отозвал разрешение на вырубку, но застройщик уверяет, что это не так

Жители Нижней Ельцовки сообщают, что уничтожение соснового леса на территории бывшего детского лагеря "Юный медик" продолжалось всю минувшую неделю. Деревья продолжают пилить и после того, как прокуратура Новосибирска заставила мэра Анатолия Локтя отозвать разрешение на вырубку, выданное мэрией ранее.

В строительной компании Д-54 подтвердили, что снос деревьев за земельном участке, который находится в собственности застройщика, продолжается на основании полученного ранее разрешения. "Никаких официальных документов об отзыве разрешения на снос деревьев в компанию не поступало", - говорится в официальном комментарии Д-54.

При этом, по словам общественников, лесорубы уже вышли за границы территории, где формально можно уничтожать сосны.

"Пилят и на 274 участке, где нет разрешения на рубку. Интересно, чего стоят слова мэрии, прокуратуры, Следственного комитета? На этой неделе стало видно, что ничего?", - задается риторическим вопросом гражданская активистка Наталья Прийдак.

Сейчас жители Нижней Ельцовки ведут подготовку к массовой уличной акции протеста.

"Аварийные и больные": застройщик объяснил уничтожение сосен в Нижней Ельцовке
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В воскресенье, 5 февраля, жители микрорайона Нижняя Ельцовка "живым щитом" перегородили дорогу технике лесорубов. Активисты записали обращение к федеральным властям, где просят головной офис природоохранной прокуратуры вмешаться и остановить рубку леса.

Разрешение компании Д-54 на снос 931 дерева на территории бывшего лагеря "Юный медик" было выдано мэрией Новосибирска, несмотря на существующие договоренности с региональным правительством, заявляют общественники. Ранее между Минприроды и муниципалитетом было достигнуто соглашение об отказе собственнику участка в выдаче разрешений на рубку на период обследования по факту наличия краснокнижных животных и выяснения законности вывода участка из зоны городских лесов.

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