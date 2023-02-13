Разрешение компании Д-54 на снос 931 дерева на территории бывшего лагеря "Юный медик" было выдано мэрией Новосибирска, несмотря на существующие договоренности с региональным правительством, заявляют общественники. Ранее между Минприроды и муниципалитетом было достигнуто соглашение об отказе собственнику участка в выдаче разрешений на рубку на период обследования по факту наличия краснокнижных животных и выяснения законности вывода участка из зоны городских лесов.