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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Новосибирске в колонию на 5 лет отправили директора агентства недвижимости

13 февраля 2023, 12:02
Фото: 1MI
Вступил в силу приговор директору агентства недвижимости в Новосибирске
Директора ООО «Первый риэлторский центр» отправили в колонию за хищение 15 млн у клиентов в Новосибирске. Приговор вступил в силу 13 февраля 2023 года, сообщает прокуратура региона.

Напомним, 5 сентября прошлого года 34-летнюю сибирячку признали виновной в 7 преступлениях. Ее приговорили к 5 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей за махинации. Решение суда женщина пыталась обжаловать.

«Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда оставила решение без изменения. Приговор вступил в законную силу 13.02.2023», - сообщает прокуратура Новосибирской области.

По версии следователей, с 2020 по 2021 год женщина, являясь директором агентства недвижимости, обманула клиентов на 15 млн рублей. Люди несли ей деньги, чтобы она помогла им с покупкой жилья. В итоге, средства прибирала к рукам и ничего не делала.

От действий риелтора пострадали 9 человек. Общий ущерб составил более 15 млн рублей.

#Алина Шефер#Суд#Тюрьма#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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