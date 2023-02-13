В Новосибирске в колонию на 5 лет отправили директора агентства недвижимости

По версии следователей, с 2020 по 2021 год женщина, являясь директором агентства недвижимости, обманула клиентов на 15 млн рублей. Люди несли ей деньги, чтобы она помогла им с покупкой жилья. В итоге, средства прибирала к рукам и ничего не делала.