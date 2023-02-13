В Новосибирске в колонию на 5 лет отправили директора агентства недвижимости

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Напомним, 5 сентября прошлого года 34-летнюю сибирячку признали виновной в 7 преступлениях. Ее приговорили к 5 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей за махинации. Решение суда женщина пыталась обжаловать.
«Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда оставила решение без изменения. Приговор вступил в законную силу 13.02.2023», - сообщает прокуратура Новосибирской области.
По версии следователей, с 2020 по 2021 год женщина, являясь директором агентства недвижимости, обманула клиентов на 15 млн рублей. Люди несли ей деньги, чтобы она помогла им с покупкой жилья. В итоге, средства прибирала к рукам и ничего не делала.
От действий риелтора пострадали 9 человек. Общий ущерб составил более 15 млн рублей.