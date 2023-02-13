Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Администрацию средней школы № 1 в городе Каргат Новосибирской области обвинили в организации веселого праздника 10 февраля. В день, когда в регионе был объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, в школе прошла торжественная церемония открытия первичного отделения "Российского движения детей и молодежи" (РДДМ).
О мероприятии со ссылкой на районной паблик РДДМ сообщает местное издание "За изобилие".
"Чему вы учите детей? Они нарядно одетые в красочной форме пришли на мероприятие, в том числе о себе с юмором и шутками рассказывали школьные КВНщики. Дети отнюдь не грустили на мероприятии", - пишет Татьяна Петрова в паблике "Подслушано Каргат".
В приемной учебного заведения редакции Atas.info сообщили, что директор школы Владимир Денисов в настоящий момент полностью занят решением текущих школьных проблем. Однако собеседник, не пожелавший представиться, сообщил, что открытие отделения РДДМ "относится к плану школьных учебных мероприятий и не носило развлекательной цели".
Мнения жителей Каргата, высказанные в социальных сетях, разделились.
"Это же не какая-то гулянка, пьянка. Просто надо было сказать, что это новое движение молодежи в поддержку правильного развития РФ, парней участвующих в СВО. Вот и всё. Не надо тут раздувать что-то", - считает Михаил Никулин.
"Детям врать нельзя. Они больше нас, взрослых, понимают. Слово "Праздник" использовали сами устроители и растиражировали по всем пабликам. Разницу между мероприятием и Праздником понимаете?", - подчеркивает Владимир Жабский.