Администрацию средней школы № 1 в городе Каргат Новосибирской области обвинили в организации веселого праздника 10 февраля. В день, когда в регионе был объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, в школе прошла торжественная церемония открытия первичного отделения "Российского движения детей и молодежи" (РДДМ).