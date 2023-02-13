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Веселый праздник в день траура устроили в школе Каргата

13 февраля 2023, 07:16
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Школьный праздник устроили на следующий день после взрыва газа

С шарами и песнями веселились в школе Каргата в день траура 10 февраля

В социальных сетях появились обвинения в адрес администрации каргатской средней школы № 1, которая устроила праздник 10 февраля, когда был объявлен региональный траур по погибшим в результате взрыва дома на Линейной в Новосибирске

Администрацию средней школы № 1 в городе Каргат Новосибирской области обвинили в организации веселого праздника 10 февраля. В день, когда в регионе был объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, в школе прошла торжественная церемония открытия первичного отделения "Российского движения детей и молодежи" (РДДМ).

О мероприятии со ссылкой на районной паблик РДДМ сообщает местное издание "За изобилие".

Фото: Группа газеты "За изобилие" в ВК
"Чему вы учите детей? Они нарядно одетые в красочной форме пришли на мероприятие, в том числе о себе с юмором и шутками рассказывали школьные КВНщики. Дети отнюдь не грустили на мероприятии", - пишет Татьяна Петрова в паблике "Подслушано Каргат".

В приемной учебного заведения редакции Atas.info сообщили, что директор школы Владимир Денисов в настоящий момент полностью занят решением текущих школьных проблем. Однако собеседник, не пожелавший представиться, сообщил, что открытие отделения РДДМ "относится к плану школьных учебных мероприятий и не носило развлекательной цели".

Мнения жителей Каргата, высказанные в социальных сетях, разделились.

"Это же не какая-то гулянка, пьянка. Просто надо было сказать, что это новое движение молодежи в поддержку правильного развития РФ, парней участвующих в СВО. Вот и всё. Не надо тут раздувать что-то", - считает Михаил Никулин.
"Детям врать нельзя. Они больше нас, взрослых, понимают. Слово "Праздник" использовали сами устроители и растиражировали по всем пабликам. Разницу между мероприятием и Праздником понимаете?", - подчеркивает Владимир Жабский.
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#Школа#Траур#Праздник#Общество#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирская область
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