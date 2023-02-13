Жителям Новосибирска обещают мартовскую погоду в середине февраля

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Обычно февраль ветреный и прохладный, но в 2023 году он порадует сибиряков комфортной температурой воздуха. Теплый фронт придет уже через три дня.
Завтра, 14 февраля, днем столбики термометра опустятся до -12 градусов. Дождя и сильного ветра не ожидается – всего 2 м/с.
Также бесснежно и относительно тепло будет в среду, 15 февраля. Днем потеплеет до -12…-14.
А уже 16 февраля воздух прогреется до -7 по Цельсию. По словам синоптиков, подобный температурный режим наблюдается обычно только в марте.