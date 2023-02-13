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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Жителям Новосибирска обещают мартовскую погоду в середине февраля

13 февраля 2023, 13:04
Фото: 1MI
Новосибирцам обещали мартовскую погоду
Март наступит в Новосибирске раньше на несколько недель. Синоптики Западно-Сибирского УГМС обещают резкое потепление в середине февраля.

Обычно февраль ветреный и прохладный, но в 2023 году он порадует сибиряков комфортной температурой воздуха. Теплый фронт придет уже через три дня.

Завтра, 14 февраля, днем столбики термометра опустятся до -12 градусов. Дождя и сильного ветра не ожидается – всего 2 м/с.

Также бесснежно и относительно тепло будет в среду, 15 февраля. Днем потеплеет до -12…-14.

А уже 16 февраля воздух прогреется до -7 по Цельсию. По словам синоптиков, подобный температурный режим наблюдается обычно только в марте.

#Погода на неделю#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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