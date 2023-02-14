Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю -2023»

«Команда Новосибирской области готова к деловому разговору. За последние годы мы накопили большой и разнообразный опыт в развитии и управлении строительным комплексом, решении многих задач, ответов на возникающие вызовы. В Новосибирской области в прошлом году введено 2,2 млн квадратных метров жилья – это больше, чем в любом сибирском регионе и регионе Дальнего Востока. Мы приросли на 34 социальных объекта, в ближайшие годы нам предстоит ввести в строй более 130 подобных объектов. В Новосибирской области реализуются крупные транспортные, инфраструктурные, в том числе уникальные индустриальные проекты. Мы убедились, в верности стратегии – как бы ни было тяжело, какие бы неожиданности жизнь, рынок, внешняя обстановка ни приносили – нужно стараться строить, строить как можно больше, все что запланировано продолжать, и доводить до введения в строй и в эксплуатацию», – отметил Губернатор Андрей Травников.