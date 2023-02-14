Более 5 000 человек оказали помощь жильцам дома на Линейной в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
«Неравнодушные новосибирцы принесли большие объемы гуманитарной помощи. Поучаствовали более 5 тысяч человек. На каждого пострадавшего заведена карточка с описанием того, какая одежда ему нужна, каких размеров», - отметила Незамаева в ходе аппаратного совещания.
Чиновница рассказала, что некоторые жильцы взорвавшегося дома только на днях начали приходить в себя и понимать, что им необходимо. Эту информацию волонтеры передают горожанам, и они по желанию приносят все нужные вещи.
Ранее пункт сбора гуманитарной помощи перенесли недавно в здание на улице Дуси Ковальчук, 16 в Новосибирске. Для информации можно позвонить по телефону 225-77-70.
Напомним, взрыв в доме на Линейной, 39 произошел 9 февраля в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. Следователи предполагают, что мошенники могли установить водонапорный шланг к газовой печи в одной из квартир.