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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Более 5 000 человек оказали помощь жильцам дома на Линейной в Новосибирске

14 февраля 2023, 03:25
Фото: atas.info
Новосибирцы активно оказывают помощь пострадавшим жильцам дома на Линейной
Гуманитарную помощь оказали более 5000 жителей Новосибирска пострадавшим от взрыва газа в доме. Об этом сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева 14 февраля.
«Неравнодушные новосибирцы принесли большие объемы гуманитарной помощи. Поучаствовали более 5 тысяч человек. На каждого пострадавшего заведена карточка с описанием того, какая одежда ему нужна, каких размеров», - отметила Незамаева в ходе аппаратного совещания.

Чиновница рассказала, что некоторые жильцы взорвавшегося дома только на днях начали приходить в себя и понимать, что им необходимо. Эту информацию волонтеры передают горожанам, и они по желанию приносят все нужные вещи.

Ранее пункт сбора гуманитарной помощи перенесли недавно в здание на улице Дуси Ковальчук, 16 в Новосибирске. Для информации можно позвонить по телефону 225-77-70.

Напомним, взрыв в доме на Линейной, 39 произошел 9 февраля в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. Следователи предполагают, что мошенники могли установить водонапорный шланг к газовой печи в одной из квартир.

Траур в Новосибирске, 13 погибших при взрыве дома, арест газовщиков-мошенников
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#Алина Шефер#Гуманитарная помощь#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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