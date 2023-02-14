Мобильные бригады помогут семьям с детьми в проблемных ситуациях

В проблемных ситуациях дети и подростки могут обратиться на Всероссийский телефон доверия 8-800-200-01-22. В регионе также активно внедряются новые формы и технологии работы с несовершеннолетними. Так, ведется работа по распространению позитивного контента среди несовершеннолетних в интернете, в том числе, анализ поисковыми информационными системами заданных запросов и выдача на негативную информацию положительного контента. «Такой инструмент призван стать средством профилактики распространения информации о суицидах, пропаганды другой запрещенной информации, а также навязывания интерпретаций геополитических событий», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

С докладами выступили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Как отмечалось в ходе заседания, мобильная рабочая группа комиссии адресно выезжает для работы по конкретным ситуациям для рассмотрения и выявления причин, способствовавших совершению преступлений в отношении детей, а также совершению ими суицидов. Также рассмотрены вопросы дополнительной занятости детей, создания временных рабочих мест для молодых людей, участие подростков в Российском движением детей и молодежи «Движение первых» и другие.



По итогам заседания комиссии профильным министерствам и муниципалитетам Новосибирской области поручено активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними и родителями, лицами их заменяющими, состоящими на учетах в органах внутренних дел.