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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Мобильные бригады помогут семьям с детьми в проблемных ситуациях

14 февраля 2023, 09:17
Фото: atas.info
На «негативную» информацию, которую дети и подростки ищут в интернете, будет выдаваться положительный контент, а на каждую проблемную ситуацию в семье с детьми приедет мобильная бригада.

Эти и другие инструменты по усилению профилактики детской преступности рассмотрены в Правительстве Новосибирской области 14 февраля на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории региона, прошедшей под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

В проблемных ситуациях дети и подростки могут обратиться на Всероссийский телефон доверия 8-800-200-01-22. В регионе также активно внедряются новые формы и технологии работы с несовершеннолетними. Так, ведется работа по распространению позитивного контента среди несовершеннолетних в интернете, в том числе, анализ поисковыми информационными системами заданных запросов и выдача на негативную информацию положительного контента. «Такой инструмент призван стать средством профилактики распространения информации о суицидах, пропаганды другой запрещенной информации, а также навязывания интерпретаций геополитических событий», – подчеркнул Сергей Нелюбов. 
 С докладами выступили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Как отмечалось в ходе заседания, мобильная рабочая группа комиссии адресно выезжает для работы по конкретным ситуациям для рассмотрения и выявления причин, способствовавших совершению преступлений в отношении детей, а также совершению ими суицидов. Также рассмотрены вопросы дополнительной занятости детей, создания временных рабочих мест для молодых людей, участие подростков в Российском движением детей и молодежи «Движение первых» и другие. 
 
По итогам заседания комиссии профильным министерствам и муниципалитетам Новосибирской области поручено активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними и родителями, лицами их заменяющими, состоящими на учетах в органах внутренних дел. 

#Полина Симакова
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