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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Новый проект по реабилитации пострадавших участников СВО разработан в регионе

14 февраля 2023, 09:38
Фото: atas.info
Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» разработан в Новосибирской области.

С помощью сертификата участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию. Заявления на сертификат будут приниматься в отделах соцобслуживания, МФЦ и на Госуслугах.

Вопросы организации системы комплексной реабилитации участников СВО, технические аспекты реализации реабилитационного сертификата и другие темы рассмотрены 14 февраля на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам организации мероприятий комплексной реабилитации лиц, пострадавших в ходе СВО, которое провел заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. В частности, замгубернатора подчеркнул, что Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» поможет нашим воинам вернуться к полноценной мирной жизни.  
 
«Индивидуальная программа составляется с учетом потребностей конкретного участника СВО и включает социальную реабилитацию, психологическое сопровождение, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия, оказание содействия в трудоустройстве вернувшихся бойцов. Проект носит межведомственный характер. Активное участие в нем принимают и общественные организации региона», – отметил Сергей Нелюбов.  
 
Как отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, главной целью проекта является социализация вернувшегося участника СВО в общество путем комплексной реабилитации, восстановления его социального статуса и достижения им материальной независимости. И сертификат содержит в себе единый инструмент для достижения этой цели.  
 
Заявления на сертификат будут принимать в отделах социального обслуживания и МФЦ. Новый сервис также начнет работать на портале «Госуслуги». К заявлению будет прилагаться анкета-опросник, анализ которой позволит проработать подробный маршрут реабилитации для каждого обратившегося: предоставление материальной помощи, санаторного лечения, направление на переобучение или повышение квалификации, обеспечение доступа к спортивным объектам, посещение концертных программ и спектаклей. Старт проекта запланирован на 1 марта текущего года. Воспользоваться сертификатом необходимо в течение года.  
  
Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения по месту жительства будут сопровождать получателя сертификата на всех этапах реабилитационного маршрута, включая предоставление специализированного транспорта в ходе получения услуг.  

 

#Полина Симакова
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