Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Рассмотрение проекта закона об изменении модели выборов мэров на заседании комитета регионального Законодательного собрания по государственной политике стало финальной точкой в чреде обсуждений документа на заседаниях рабочих групп. Законопроект разработан группой депутатов из различных фракций по инициативе Общественной палаты региона. Он предполагает избирать мэров Новосибирска и Кольцово из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Кандидатов на должность главы будет утверждать представительный орган муниципального образования сроком на пять лет.
"Установление данного безальтернативного способа соответствует требованиям федерального законодательства, что подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы", – подчеркнул один из авторов законопроекта, председатель комитета Игорь Умербаев.
По словам заместителя председателя комитета Александра Щербака, предлагаемая модель многократно уже доказала свою эффективность. Все муниципальные районы и сельсоветы плюс три городских округа в Новосибирской области используют такую систему.
"Хочу обратить внимание на то, что способ этой модели обязует нас не только иметь полномочия по принятию решения, но и нести ответственность. Что это даст? Разделение ответственности между теми, кто принимает решение и по вертикали власти. Основные аргументы – усиление контроля и повышение ответственности не только перед жителями, но и перед вертикалью власти", - заявила вице-спикер Законодательного собрания Ирина Диденко.
После того, как профильный комитет одобрил законопроект большинством голосов, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил всех депутатов за хорошую работу и подчеркнул, что в ходе обсуждения документа Заксобрание получило около ста обращений по этой теме.
"Я считаю, что не самое важное – выбранный мэр или назначенный. Если нет государственного подхода, то ничего и не будет. Основное, все-таки чтобы был государственный подход", – сказал Андрей Шимкив.
Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Заксобрания. В случае его утверждения положения нового закона будут применяться только после истечения сроков полномочий мэров, избранных до дня его вступления в силу.