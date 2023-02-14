Рассмотрение проекта закона об изменении модели выборов мэров на заседании комитета регионального Законодательного собрания по государственной политике стало финальной точкой в чреде обсуждений документа на заседаниях рабочих групп. Законопроект разработан группой депутатов из различных фракций по инициативе Общественной палаты региона. Он предполагает избирать мэров Новосибирска и Кольцово из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Кандидатов на должность главы будет утверждать представительный орган муниципального образования сроком на пять лет.