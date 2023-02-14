Самые жуткие истории похищения новосибирцев: держали на привязи, избивали трубой

Целым семейным подрядом они приехали в Новосибирск, выследили родственницу и похитили. Сначала избили, брызнули из баллончика в лицо, а потом затолкали в машину и увезли в другой регион. Девушку несколько дней держали взаперти, пока она сама чудом не сбежала через окно.