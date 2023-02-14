Самые жуткие истории похищения новосибирцев: держали на привязи, избивали трубой

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Случай с молодой сибирячкой – поистине прецедент. Это произошло еще в 2021 году. Девушку взяли в заложники родная мама, дядя, их друзья и бабушка. А все из-за долей в однокомнатной квартире в Самаре.
Целым семейным подрядом они приехали в Новосибирск, выследили родственницу и похитили. Сначала избили, брызнули из баллончика в лицо, а потом затолкали в машину и увезли в другой регион. Девушку несколько дней держали взаперти, пока она сама чудом не сбежала через окно.
Зимой 2022 года двое молодых друзей из деревни Камышенка похитили своего заклятого врага. Они избили его трубой и доской, а потом увезли в багажнике машины в старый дом, где несколько дней держали привязанным к кровати.
Сибиряку удалось отвлечь похитителей и сбежать. Он добрался до своего дома и вызвал полицию.
Еще одну историю сумасшедшего похищения из далекого 2019 года до сих пор помнят в Новосибирске. В ней были замешаны трое полицейских.
Они напали на мужчину у дома на Приморской, 24. Силой затолкали в автомобиль и увезли в безлюдное место, где вымогали 2,5 млн рублей.
Сибиряк пообещал им, что найдет деньги и ушел. Уже из дома он обратился в полицию.