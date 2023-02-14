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Published Сегодня, 06:49

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Самые жуткие истории похищения новосибирцев: держали на привязи, избивали трубой

14 февраля 2023, 06:49
Фото: 1MI
Похищения новосибирцев - самые громкие истории
Жизнь 18-летней жительницы Новосибирска превратилась в настоящий бразильский сериал – ее похитила собственная семья, чтобы отобрать долю в квартире. На памяти сибиряков несколько подобных историй, только жертвами были в основном мужчины.

Девушку похитила семья - мама с дядей разработали план, а бабушка на подмоге:

Случай с молодой сибирячкой – поистине прецедент. Это произошло еще в 2021 году. Девушку взяли в заложники родная мама, дядя, их друзья и бабушка. А все из-за долей в однокомнатной квартире в Самаре.

Целым семейным подрядом они приехали в Новосибирск, выследили родственницу и похитили. Сначала избили, брызнули из баллончика в лицо, а потом затолкали в машину и увезли в другой регион. Девушку несколько дней держали взаперти, пока она сама чудом не сбежала через окно.

Избивали, чтобы отказалась от квартиры: семья в Новосибирске похитила родственницу
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Друзья похитили заклятого врага – что с ним делали, как удалось сбежать:

Зимой 2022 года двое молодых друзей из деревни Камышенка похитили своего заклятого врага. Они избили его трубой и доской, а потом увезли в багажнике машины в старый дом, где несколько дней держали привязанным к кровати.

Сибиряку удалось отвлечь похитителей и сбежать. Он добрался до своего дома и вызвал полицию.

Оборотни в погонах устроили экспресс-похищение ради 2,5 млн рублей:

Еще одну историю сумасшедшего похищения из далекого 2019 года до сих пор помнят в Новосибирске. В ней были замешаны трое полицейских.

Они напали на мужчину у дома на Приморской, 24. Силой затолкали в автомобиль и увезли в безлюдное место, где вымогали 2,5 млн рублей.

Сибиряк пообещал им, что найдет деньги и ушел. Уже из дома он обратился в полицию.

Трое полицейских похитили человека и силой вымогали миллионы в Новосибирске
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#Алина Шефер#Похищение#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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