atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:20

Published Сегодня, 01:20

Modified Сегодня, 01:22

Updated Сегодня, 01:22

В Новосибирске нашли четыре очага заражения корью в Калининском районе

14 февраля 2023, 01:20
Фото: 1MI
Стали известны адреса 4 очагов кори в Новосибирске
Жителям Новосибирска назвали адреса очагов кори. Всего их четыре в Калининском районе, сообщили в местной администрации.

Сейчас корью заражены несколько новосибирцев, живущих на улицах Макаренко, 19, Тюленина, 26/2, Родники, 3 и Гребенщикова, 5/1. Пациенты с этих адресов чаще жаловались врачам на симптомы острого инфекционного заболевания.

Напомним, ранее врачи рассказывали, что корь очень заразная болезнь, сопровождающаяся сыпью. Можно подхватить ее воздушно-капельным путем, находясь в пределах очага заражения – то есть там, где бывал недавно больной.

Грозные симптомы кори у взрослых и детей назвал врач из Новосибирска
Узнать подробнее

Также недавно стало известно, что корь в Новосибирск завез мигрант из Средней Азии.

Стало известно, кто был нулевым пациентом с корью в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Корь#Заболеваемость#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек
Вчера, 03:35
Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте
Вчера, 08:55
В Новосибирске похоронят погибших при взрыве газа в доме мать с 2-летней дочкой
Вчера, 04:35
В 4 раза вырос средний размер взятки в Новосибирской области
Вчера, 02:36
Завершены общественные обсуждения застройки "Универсама" – жители высказались против
12 февраля 08:31
Черепно-мозговая травма: в Новосибирске 13-летняя школьница выжила, упав с 8 этажа
Вчера, 03:50