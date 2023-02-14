В Новосибирске нашли четыре очага заражения корью в Калининском районе

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Сейчас корью заражены несколько новосибирцев, живущих на улицах Макаренко, 19, Тюленина, 26/2, Родники, 3 и Гребенщикова, 5/1. Пациенты с этих адресов чаще жаловались врачам на симптомы острого инфекционного заболевания.
Напомним, ранее врачи рассказывали, что корь очень заразная болезнь, сопровождающаяся сыпью. Можно подхватить ее воздушно-капельным путем, находясь в пределах очага заражения – то есть там, где бывал недавно больной.
Также недавно стало известно, что корь в Новосибирск завез мигрант из Средней Азии.