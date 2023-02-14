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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Новосибирске подруга подарила сертификат на 3 тысячи рублей и сама потратила его

14 февраля 2023, 10:53
Фото: 1MI
Женщине не вернули деньги
Женщина из Новосибирска пожаловалась на сайте «Фламп», что ее подруга воспользовалась ее сертификатом, который сама же и подарила. Возмущение направлено в адрес магазина косметики.

Подруга подарила приятельнице сертификат на 3 тысячи рублей, чтобы та могла купить продукцию одного из косметических магазинов в Новосибирске.

Только вот подарочным сертификатам сибирячка воспользовалась сама, обхитрив подругу. Как оказалось, женщина зарегистрировала его на свой номер и без проблем смогла показать CVC-код подарочной карты.

В магазине подруга узнала о предательстве со стороны своего близкого человека, только гнев она направила сотрудникам магазина. По ее мнению, магазин должен был вернуть ей сертификат с той же суммой.

Однако она получила обоснованный отказ, что не понравилось покупательнице. Что касается подруги, то сибирячка больше с ней не общается.

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Напомним, что ранее в Новосибирске женщина обвинила охранника ТЦ в хамстве. 

#Эмилия Губарева#Косметика#Магазины#ТЦ#Общество#Новосибирск
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