В Новосибирске подруга подарила сертификат на 3 тысячи рублей и сама потратила его

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Подруга подарила приятельнице сертификат на 3 тысячи рублей, чтобы та могла купить продукцию одного из косметических магазинов в Новосибирске.
Только вот подарочным сертификатам сибирячка воспользовалась сама, обхитрив подругу. Как оказалось, женщина зарегистрировала его на свой номер и без проблем смогла показать CVC-код подарочной карты.
В магазине подруга узнала о предательстве со стороны своего близкого человека, только гнев она направила сотрудникам магазина. По ее мнению, магазин должен был вернуть ей сертификат с той же суммой.
Однако она получила обоснованный отказ, что не понравилось покупательнице. Что касается подруги, то сибирячка больше с ней не общается.
Напомним, что ранее в Новосибирске женщина обвинила охранника ТЦ в хамстве.