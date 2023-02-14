В Новосибирске водитель Volkswagen Passat сбил 9-летнюю школьницу на переходе

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Инцидент случился в 5 часов вечера 14 февраля. Водитель-мужчина 1984 года рождения ехал по улице Ватутина. Напротив дома № 18 он наехал на ребенка, который переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадала девочка 2014 года рождения. Она доставлена с травмами различной тяжести в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, что 11 февраля в Новосибирске в ДТП на Большевистской погиб 61-летний пассажир. Водители пострадали.