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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Новосибирске водитель Volkswagen Passat сбил 9-летнюю школьницу на переходе

14 февраля 2023, 11:40
Фото: ГИБДД по НСО
Школьница в больнице
В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала девятилетняя девочка, подробности сообщили в ГИБДД по региону.

Инцидент случился в 5 часов вечера 14 февраля. Водитель-мужчина 1984 года рождения ехал по улице Ватутина. Напротив дома № 18 он наехал на ребенка, который переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадала девочка 2014 года рождения. Она доставлена с травмами различной тяжести в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Напомним, что 11 февраля в Новосибирске в ДТП на Большевистской погиб 61-летний пассажир. Водители пострадали. 

#ДТП#Эмилия Губарева#Дети#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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