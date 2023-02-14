В Новосибирске вспыхнул частный дом - два человека найдены мертвыми

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
По данным МЧС, в 4 утра 14 февраля на улице Горбаня вспыхнул частный дом. В горящем здании пожарные обнаружили тела двух человек – 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину.
Открытое горение ликвидировали за 32 минуты. Огонь охватил 13 квадратов. На месте происшествия работают следователи и полиция. Специалисты установят все обстоятельства и причину произошедшего.
Напомним, что ранее в Барабинске Новосибирской области на прошлой неделе произошел пожар, в котором погибла женщина.