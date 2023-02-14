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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Новосибирске вспыхнул частный дом - два человека найдены мертвыми

14 февраля 2023, 05:18
Фото: СУ СК по НСО
Пожар произошел рано утром

Два человека погибли в пожаре в Кировском районе Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли два человека, подробности рассказали в ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, в 4 утра 14 февраля на улице Горбаня вспыхнул частный дом. В горящем здании пожарные обнаружили тела двух человек – 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину.

Открытое горение ликвидировали за 32 минуты. Огонь охватил 13 квадратов. На месте происшествия работают следователи и полиция. Специалисты установят все обстоятельства и причину произошедшего.

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Напомним, что ранее в Барабинске Новосибирской области на прошлой неделе произошел пожар, в котором погибла женщина. 

#Погиб#Дом#Пожар#МЧС#Происшествия#Город#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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