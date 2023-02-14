Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Все произошло в дачном поселке Кудряши Новосибирского района. 33-летняя женщина и 31-летний мужчина сожительствовали в съемной квартире. Совместно они «воспитывали» 7-летнего сына.
На протяжении более двух лет мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности: плохо кормила, деньги ребенка тратила на алкоголь, не обеспечила сыну дошкольное образование и даже не ставила его на учет в больницу. Кроме того, женщина неоднократно избивала ребенка, а также закрывала глаза на побои со стороны сожителя: они били мальчика резиновым шлангом, металлической шумовкой и другой кухонной утварью.
«В результате издевательств подсудимых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой психическое расстройство», - говорится в сообщении прокуратуры.
В марте 2021 года родители потребовали, чтобы мальчик читал книгу, но тот никак не отреагировал. Будучи пьяными, мать и отчим ударили не менее 55 раз ногами и руками ребенка. У малолетнего были различные травмы: переломы ребер, разрывы легких, печени, кишечника. Мальчик скончался на месте.
Отчима и мать признали виновными по статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, убийство малолетнего. Женщину осудили за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
Суд назначил мужчине лишения свободы пожизненно с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Матери ребенка суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом 40 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать.