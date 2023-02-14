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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 08:41

Отчим сел пожизненно за убийство пасынка в Новосибирске – матери дали 14 лет

14 февраля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Осужденные неоднократно били мальчика

В Новосибирске за смерть мальчика отчиму дали пожизненно – матери 14 лет колонии

Мать и отчим постоянно издевались над ребенком, избивая его и не воспитывая. В состоянии алкогольного опьянения они до смерти забили 7-летнего мальчика, нанеся ему 55 ударов. Теперь виновные отправятся в колонию, подробности сообщают в СУ СК по НСО.

Все произошло в дачном поселке Кудряши Новосибирского района. 33-летняя женщина и 31-летний мужчина сожительствовали в съемной квартире. Совместно они «воспитывали» 7-летнего сына.

На протяжении более двух лет мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности: плохо кормила, деньги ребенка тратила на алкоголь, не обеспечила сыну дошкольное образование и даже не ставила его на учет в больницу. Кроме того, женщина неоднократно избивала ребенка, а также закрывала глаза на побои со стороны сожителя: они били мальчика резиновым шлангом, металлической шумовкой и другой кухонной утварью.

«В результате издевательств подсудимых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой психическое расстройство», - говорится в сообщении прокуратуры.

В марте 2021 года родители потребовали, чтобы мальчик читал книгу, но тот никак не отреагировал. Будучи пьяными, мать и отчим ударили не менее 55 раз ногами и руками ребенка. У малолетнего были различные травмы: переломы ребер, разрывы легких, печени, кишечника. Мальчик скончался на месте.

Отчима и мать признали виновными по статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, убийство малолетнего. Женщину осудили за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Суд назначил мужчине лишения свободы пожизненно с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Матери ребенка суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом 40 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать. 

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