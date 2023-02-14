На протяжении более двух лет мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности: плохо кормила, деньги ребенка тратила на алкоголь, не обеспечила сыну дошкольное образование и даже не ставила его на учет в больницу. Кроме того, женщина неоднократно избивала ребенка, а также закрывала глаза на побои со стороны сожителя: они били мальчика резиновым шлангом, металлической шумовкой и другой кухонной утварью.