Водитель Mazda погиб при жестком ДТП в Первомайском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
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Автомобили Mazda и Toyota жестко врезались друг в друга в Первомайском районе города. Это произошло поздно вечером 13 февраля.
«При столкновении у Мазды на дорогу вылетел двигатель. Машину смяло сильным ударом, и водитель не выжил. Было очень много крови на руле – жутко. Приезжали врачи, они констатировали смерть мужчины», - рассказали свидетели аварии.
Также сибиряки добавили, что за рулем «Тойота» была женщина. Во время аварии ее зажало в салоне, и после освобождения ее увезли в больницу.