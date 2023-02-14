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Водитель Mazda погиб при жестком ДТП в Первомайском районе Новосибирска

14 февраля 2023, 01:40
Фото: 1MI
Мужчина погиб при лобовом столкновении двух иномарок в Новосибирске
Лобовое столкновение двух иномарок на Первомайке в Новосибирске привело к гибели мужчины. Подробности смертельного ДТП рассказали очевидцы.

Автомобили Mazda и Toyota жестко врезались друг в друга в Первомайском районе города. Это произошло поздно вечером 13 февраля.

«При столкновении у Мазды на дорогу вылетел двигатель. Машину смяло сильным ударом, и водитель не выжил. Было очень много крови на руле – жутко. Приезжали врачи, они констатировали смерть мужчины», - рассказали свидетели аварии.

Также сибиряки добавили, что за рулем «Тойота» была женщина. Во время аварии ее зажало в салоне, и после освобождения ее увезли в больницу.

#Алина Шефер#ДТП#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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