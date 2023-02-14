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Published Сегодня, 08:13

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Военный из Новосибирской области Максим Березовский погиб в зоне СВО

14 февраля 2023, 08:13
Фото: 1MI/Новосибирск скорбит, группа ВКонтакте
Мужчина погиб в ходе СВО
Военнослужащий Максим Березовский погиб в ходе проведения специальной военной операции.

В группе ВК «Новосибирск скорбит» сообщили о смерти молодого бойца – Максима Березовского. Военнослужащий проживал в Болотнинском районе Новосибирской области.

Известно, что мужчина служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП. Он был участником специальной военной операции на Украине.

«Сегодня официально стало известно, что в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции погиб житель Болотнинского района Максим Березовский», - говорится в сообщении группы. Других подробностей о погибшем нет.
48-летний участник спецоперации умер во время отпуска в Новосибирской области
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Напомним, ранее участник специальной военной операции Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области. 

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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирская область#Спецоперация
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