Военный из Новосибирской области Максим Березовский погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В группе ВК «Новосибирск скорбит» сообщили о смерти молодого бойца – Максима Березовского. Военнослужащий проживал в Болотнинском районе Новосибирской области.
Известно, что мужчина служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП. Он был участником специальной военной операции на Украине.
«Сегодня официально стало известно, что в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции погиб житель Болотнинского района Максим Березовский», - говорится в сообщении группы. Других подробностей о погибшем нет.
Напомним, ранее участник специальной военной операции Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области.