«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Юноша выложил в соцсети видео с чтением непристойного стишка, оскорбляющего мусульман. Следом появилось видео, на котором женщина, называющая себя его матерью, отвешивает парнишке несколько пощечин. Стих с оскорблением мусульман вызвал недовольство местной диаспоры, которая обратились к родителям молодого человека, сообщает пост в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». Комментаторы в соцсетях по-разному оценивают действия матери подростка: реплики от «правильно сделала» до «лишить родительских прав».
Но однозначно отношение к стишку, прочитанному подростком. «Речь не о поэзии, даже не о стихотворчестве, сие вне этого поля, речь о правонарушении с отягчающими обстоятельствами, хлопчику срок карячится серьёзный, у нас с 14 лет ответственность наступает... Добавьте, что мама понимает последствия и пытается спасти», - сказал в интервью Атас.инфо известный новосибирский поэт Владимир Берязев.
«Поэзия – это не просто зарифмовать два матерка. В нашем детстве тоже были четверостишия, неизвестно кому принадлежащие, кто их придумал – бог его знает. Это какой-то непонятный фолклор. Но такие вещи, разжигающие межнациональную рознь – это плохо. К сожалению, таких четверостиший, оскорбляющих национальности циркулирует много», - напомнил в беседе с корреспондентом Атас.инфо еще один известный новосибирский литератор.