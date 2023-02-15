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Published Сегодня, 13:11

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«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину

15 февраля 2023, 13:11
Фото: Pixabay.com
Поэты не считают оскорбительное и непристойное четверостишие стихотворчеством
В Новосибирске мать отхлестала подростка по лицу и заставила извиняться на коленях за стишок, оскорбляющий мусульман – шокирующее видео обсуждают в соцсетях. К поэзии четверостишие не имеет отношения, уверены новосибирские литераторы. Речь о правонарушении.

Юноша выложил в соцсети видео с чтением непристойного стишка, оскорбляющего мусульман. Следом появилось видео, на котором женщина, называющая себя его матерью, отвешивает парнишке несколько пощечин. Стих с оскорблением мусульман вызвал недовольство местной диаспоры, которая обратились к родителям молодого человека, сообщает пост в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». Комментаторы в соцсетях по-разному оценивают действия матери подростка: реплики от «правильно сделала» до «лишить родительских прав».

Но однозначно отношение к стишку, прочитанному подростком. «Речь не о поэзии, даже не о стихотворчестве, сие вне этого поля, речь о правонарушении с отягчающими обстоятельствами, хлопчику срок карячится серьёзный, у нас с 14 лет ответственность наступает... Добавьте, что мама понимает последствия и пытается спасти», - сказал в интервью Атас.инфо известный новосибирский поэт Владимир Берязев.

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«Поэзия – это не просто зарифмовать два матерка. В  нашем детстве тоже были четверостишия, неизвестно кому принадлежащие, кто их придумал – бог его знает. Это какой-то непонятный фолклор. Но такие вещи, разжигающие межнациональную рознь – это плохо. К сожалению, таких четверостиший, оскорбляющих национальности циркулирует много», - напомнил в беседе с корреспондентом Атас.инфо еще один известный новосибирский литератор.

В Новосибирске мать дала пощечину сыну-поэту за оскорбление мусульман
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#Мусульмане#Оскорбление#Стихи#Мать#Сын#Удар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дмитрий Тростников
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