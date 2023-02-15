«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину

«Поэзия – это не просто зарифмовать два матерка. В нашем детстве тоже были четверостишия, неизвестно кому принадлежащие, кто их придумал – бог его знает. Это какой-то непонятный фолклор. Но такие вещи, разжигающие межнациональную рознь – это плохо. К сожалению, таких четверостиший, оскорбляющих национальности циркулирует много», - напомнил в беседе с корреспондентом Атас.инфо еще один известный новосибирский литератор.