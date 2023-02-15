Чтобы ребенок успешно выполнил все задания, родителям рекомендуется проявлять интерес к учебе ребенка и своевременно прорабатывать с ним материал, который был упущен по какой-либо причине. Важно готовиться к ВПР-2023 заранее, а не в последние недели зимы. Рекомендовано соблюдать режим труда и отдыха, чтобы избежать перегрузки во время подготовки.