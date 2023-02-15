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В этом году проверочные работы для учеников старшей школы (10-й и 11-й классы) пройдут в период 1–25 марта. Для учеников 4–8-х классов они будут организованы 15.03.–20.05. Необходимость проведения ВПР для учеников старших классов определяет школа. График организации мероприятий для 4–8-х классов составляется образовательным учреждением в пределах трех весенних месяцев.
Главной целью организации ВПР-2023 является комплексная диагностика и оценка знаний школьников по изучаемым дисциплинам. При помощи проверочных работ можно установить, есть ли слабые стороны в подаче материала по конкретной дисциплине, нужно ли вносить изменения в учебный процесс.
ВПР-2023 организуется в форме контрольной работы, на которую выделяется около 45–90 минут. При выполнении заданий пользоваться вспомогательными материалами нельзя. ВПР разрабатываются на федеральном уровне, предполагается использование единых материалов для проверки и единых критериев оценки.
Ученики четвертых классов пишут ВПР-2023 в период с 15 марта, но не позднее 20 мая в учебные часы. Им требуется написать работы по таким предметам, как русский язык, математика и окружающий мир.
ВПР не оказывает влияния на итоговые оценки и обучение ребенка в дальнейшем, аттестацию. Итоги ВПР-2023 не влияют на годовые отметки. Таким образом, сложной подготовки перед контрольной не требуется — достаточно своевременно осваивать материал по учебному плану.
Ученики пятых классов пишут ВПР по обязательным предметам (русский и математика), а также истории и биологии. В этом году контрольные работы будут проводиться в период с 15 марта, но не позднее 20 мая. Расписание устанавливается школой.
Цели проведения:
Чтобы ребенок успешно выполнил все задания, родителям рекомендуется проявлять интерес к учебе ребенка и своевременно прорабатывать с ним материал, который был упущен по какой-либо причине. Важно готовиться к ВПР-2023 заранее, а не в последние недели зимы. Рекомендовано соблюдать режим труда и отдыха, чтобы избежать перегрузки во время подготовки.
Учащиеся шестых классов, помимо основных (обязательных) предметов, пишут работы по географии, истории, биологии, обществознанию. График проведения работ устанавливается школой в период с 15 марта до 20 мая. Ранее или позднее установленного срока ВПР-2023 проводиться не могут.
Время написания ВПР составляет от 45 до 90 минут. Точный промежуток времени может быть различным в зависимости от дисциплины.
Ученики седьмых классов пишут ВПР-2023 в тот же период, что и учащиеся 4–6-х классов. Отмечается, что ученикам потребуется в обязательном порядке написать работы по русскому и иностранному языкам, а также математике. Дополнительно выбираются две дисциплины случайным способом.
Учащиеся восьмых классов в дополнение к основным (обязательным) дисциплинам пишут работы еще по двум предметам, которые выбираются случайно. В их число входят обществознание, география, физика, химия, история или биология. ВПР-2023 проводят весной — с 15 марта до 20 мая. Однако в 2022 году мероприятие было перенесено на осень.
Проверочные работы организуются каждый год для всех школьников 4–8-х классов и 10–11-х классов по решению образовательной организации. Работы представляют собой способ мониторинга, чтобы улучшить в дальнейшем процесс преподавания и повысить качество образования. Таким образом, ВПР проводятся не для оценки уровня знаний конкретного ученика, а с целью анализа ситуации в сфере образования в целом в Новосибирске и по всей стране.