Инфраструктуру для 40 тыс. семей могут построить в Сибири благодаря ДОМ.РФ

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
По его словам, с их помощью можно построить более двух миллионов квадратных метров жилья для 40 тысяч семей.
Также Аксаков заявил, что ДОМ.PФ планирует масштабировать механизм льготного финансирования инфраструктуры за счет капиталоемких объектов и новых партнеров.
Новосибирск – первый город в СФО, где за счет льготного инфраструктурного займа в размере 2,2 миллиарда рублей должны построить шесть школ на шесть тысяч учеников. Кроме того, проекты образовательных учреждений станут драйвером для строительства более одного миллиона квадратных метров жилья, что в свою очередь улучшит условия жизни для 20 тысяч семей.
Выступая на панельной сессии «Инструменты развития жилищного рынка» в рамках Сибирской строительной недели, Аксаков заявил, что ДОМ.РФ планирует масштабировать механизм льготного финансирования инфраструктуры за счет капиталоемких объектов и новых партнеров.
«В СФО у нас на рассмотрении – еще пять проектов с объемом финансирования более 11 миллиардов рублей, прорабатываем их вместе с властями регионов. С учетом проектов в Новосибирске их реализация позволит улучшить жилищные условия 40 тысячам сибирских семей», – отметил он.
Речь идет о строительстве социальных и инженерных объектов, которые важны для комфортной жизни. По словам Аксакова, это два вида инфраструктуры, для создания которых застройщики активнее всего ищут «длинные» и «дешевые» деньги.
Отмечается, что инфраструктурные облигации ДОМ.РФ могут использовать для строительства инфекционной больницы в Новосибирской области и школы на 1122 места в Омске. Также льготное финансирование может пойти на проект строительства инженерной инфраструктуры в районе Солонцы-2 в Красноярском крае и магистральных сетей водоотведения в Республике Тыва. Кроме того, в работе проект развития инфраструктуры в рамках Программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования.
Выступая на мероприятии, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рекомендовал и другим регионам обратить внимание на такой способ финансирования инфраструктуры, как инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. По его словам, применение этого инструмента позволяет привести экономику проектов в нормальное русло.