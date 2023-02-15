Инфраструктуру для 40 тыс. семей могут построить в Сибири благодаря ДОМ.РФ

Новосибирск – первый город в СФО, где за счет льготного инфраструктурного займа в размере 2,2 миллиарда рублей должны построить шесть школ на шесть тысяч учеников. Кроме того, проекты образовательных учреждений станут драйвером для строительства более одного миллиона квадратных метров жилья, что в свою очередь улучшит условия жизни для 20 тысяч семей.