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Published Сегодня, 14:25

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Updated Сегодня, 14:26

Инфраструктуру для 40 тыс. семей могут построить в Сибири благодаря ДОМ.РФ

15 февраля 2023, 14:25
Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ
Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков сообщил о планах организации использовать инфраструктурные облигации для 11 проектов в Сибирском федеральном округе (СФО).

По его словам, с их помощью можно построить более двух миллионов квадратных метров жилья для 40 тысяч семей.

Также Аксаков заявил, что ДОМ.PФ планирует масштабировать механизм льготного финансирования инфраструктуры за счет капиталоемких объектов и новых партнеров.

 

Новосибирск – первый город в СФО, где за счет льготного инфраструктурного займа в размере 2,2 миллиарда рублей должны построить шесть школ на шесть тысяч учеников. Кроме того, проекты образовательных учреждений станут драйвером для строительства более одного миллиона квадратных метров жилья, что в свою очередь улучшит условия жизни для 20 тысяч семей.

 

Выступая на панельной сессии «Инструменты развития жилищного рынка» в рамках Сибирской строительной недели, Аксаков заявил, что ДОМ.РФ планирует масштабировать механизм льготного финансирования инфраструктуры за счет капиталоемких объектов и новых партнеров.

 

«В СФО у нас на рассмотрении – еще пять проектов с объемом финансирования более 11 миллиардов рублей, прорабатываем их вместе с властями регионов. С учетом проектов в Новосибирске их реализация позволит улучшить жилищные условия 40 тысячам сибирских семей», – отметил он.

 

Речь идет о строительстве социальных и инженерных объектов, которые важны для комфортной жизни. По словам Аксакова, это два вида инфраструктуры, для создания которых застройщики активнее всего ищут «длинные» и «дешевые» деньги.

 

Отмечается, что инфраструктурные облигации ДОМ.РФ могут использовать для строительства инфекционной больницы в Новосибирской области и школы на 1122 места в Омске. Также льготное финансирование может пойти на проект строительства инженерной инфраструктуры в районе Солонцы-2 в Красноярском крае и магистральных сетей водоотведения в Республике Тыва. Кроме того, в работе проект развития инфраструктуры в рамках Программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования.

 

Выступая на мероприятии, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рекомендовал и другим регионам обратить внимание на такой способ финансирования инфраструктуры, как инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. По его словам, применение этого инструмента позволяет привести экономику проектов в нормальное русло.




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