Котельная загорелась на Бердском шоссе в Новосибирске

Пожар произошел в котельной, пристроенной к складу на Бердском шоссе в Новосибирске 15 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожарных вызвали очевидцы, которые заметили клуб дыма над постройками в Первомайском районе. По приезду специалистов, огонь охватил склад и котельную на площади 90 квадратных метров. В момент возгорания в здании находились 5 человек. Они смогли самостоятельно покинуть его. Огонь к 11 часам дня уже потушили. По предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что на складе хранили композитные материалы. В частых случаях - этот материал огнестойкий.