Котельная загорелась на Бердском шоссе в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Пожарных вызвали очевидцы, которые заметили клуб дыма над постройками в Первомайском районе. По приезду специалистов, огонь охватил склад и котельную на площади 90 квадратных метров.
В момент возгорания в здании находились 5 человек. Они смогли самостоятельно покинуть его.
Огонь к 11 часам дня уже потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.
Известно, что на складе хранили композитные материалы. В частых случаях - этот материал огнестойкий.