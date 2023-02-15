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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Котельная загорелась на Бердском шоссе в Новосибирске

15 февраля 2023, 06:49
Фото: ГУ МЧС НСО
Пожарные потушили загоревшуюся котельную в Новосибирске
Пожар произошел в котельной, пристроенной к складу на Бердском шоссе в Новосибирске 15 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожарных вызвали очевидцы, которые заметили клуб дыма над постройками в Первомайском районе. По приезду специалистов, огонь охватил склад и котельную на площади 90 квадратных метров.

В момент возгорания в здании находились 5 человек. Они смогли самостоятельно покинуть его.

Огонь к 11 часам дня уже потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.

Известно, что на складе хранили композитные материалы. В частых случаях - этот материал огнестойкий.

 

#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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