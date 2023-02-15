Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области

«Хотел бы поблагодарить Андрея Александровича за то, что он в очередной раз приехал, посмотрел своими глазами – это очень важно. Мы на уровне области очень многие вопросы для себя решаем. У нас все происходит очень оперативно, и ответная реакция быстрая, всегда, на наши обращения. Поэтому, строить здесь несложно. Сегодня, на встрече с Губернатором я сказал, что мы ни в какие регионы уходить не будем, несмотря на то, что сейчас это популярно, менять прописку, по крайней мере, диверсифицировать бизнес, открывая производственные мощности где-то еще. Мы никуда не пойдем, будем здесь строиться. Нам здесь хорошо, комфортно.