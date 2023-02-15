Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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«За эти два года предприятие сделало рывок – по количеству реализованных инвестпроектов, по накопленным компетенциям, по сформированному коллективу, штату специалистов, по масштабам производства. Это большой шаг и для «ПФК Обновление», и для всей фармотрасли Новосибирской области», – подчеркнул глава региона.
Генеральный директор АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов высоко оценил взаимодействие с Правительством Новосибирской области по решению актуальных вопросов и кадровый потенциал региона.
«Хотел бы поблагодарить Андрея Александровича за то, что он в очередной раз приехал, посмотрел своими глазами – это очень важно. Мы на уровне области очень многие вопросы для себя решаем. У нас все происходит очень оперативно, и ответная реакция быстрая, всегда, на наши обращения. Поэтому, строить здесь несложно. Сегодня, на встрече с Губернатором я сказал, что мы ни в какие регионы уходить не будем, несмотря на то, что сейчас это популярно, менять прописку, по крайней мере, диверсифицировать бизнес, открывая производственные мощности где-то еще. Мы никуда не пойдем, будем здесь строиться. Нам здесь хорошо, комфортно.
Новосибирск хорош сам по себе еще и тем, что это потрясающая площадка кадровая – у нас много замечательных вузов, которые действительно ведут качественное, ежедневное сотрудничество с нами, мы со всеми работаем. У нас, в основном, молодые лица – средний возраст на предприятии –30 лет. Это замечательное поколение людей, многие из которых работают на предприятии 5-10 лет, уже профессионалы своего дела.
В первую очередь, будем расти за счет кадров, это самая большая проблема сегодня, самый большой вызов, мы будем с ней справляться», – отметил он.