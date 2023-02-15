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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Мужчинам свидание обходится в 4 раза дороже, чем женщинам - Новосибирскстат

15 февраля 2023, 09:58
Фото: 1MI
Стоимость свидания в Новосибирске зависит от того, куда пойти.

Для мужчин свидание в Новосибирске обойдется в 4 раза дороже, чем для женщин

Обычное свидание в Новосибирске оказалось недешевым развлечением - подробности подсчитал Новосибирскстат. Оказалось, что мужчине свидание обойдется почти в 4 раза дороже, женщине. А на двоих выйдет чуть больше прожиточного минимума.

Новосибирскстат рассчитал стоимость свидания в Новосибирске, учитывая все от подготовки и до подарков. 

Если мужчинам перед свиданием достаточно просто подстричься, что обойдется в парикмахерской в среднем в 459 руб. и привести в порядок костюм в химчистке за 1419 рублей, то у женщин в подготовку к свиданию кроме стрижки за 599 руб и платья за 1795 рублей еще входит маникюр за 695 руб. Вот только цены, похоже взяты с потолка, потому что женскую стрижку с укладкой за 600 руб в Новосибирске еще придется поискать, а маникюр дешевле 1000 руб. и вовсе сложно найти. Но по подсчетам Новосибирскстата на подготовку к свиданию мужчинам придется потратить 1878 руб, а женщинам 3089 руб.

Дальнейшие расходы зависят от того, как пара выберет провести время на свидании - билеты в театр обойдутся в среднем в 1269 руб, а ужин на двоих в ресторане 7709 руб, чтобы добраться до дома на такси - понадобится примерно 527 руб. Итого, полноценное свидание на двоих - 9505 руб.

Какое свидание без подарка? На эту статью расходов по статистике в среднем приходится 1070 руб у мужчин, и 514 руб. у женщин. Новосибирскстат посчитал, что мужчины чаще всего дарят цветы, а женщины - книги.

Общая сумма за свидание получилась 3604 руб. для женщины, 12455 руб. для мужчины. Итого на двоих 16059 руб. Учитывая, что прожиточный минимум в Новосибирской области 14728 руб., свидание обойдется недешево. И даже если сравнивать со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой в Новосибирске 53017 руб., сходить на свидание удастся максимум один раз в месяц, потому еще ведь нужно на что-то жить.

В Новосибирске ухажер обворовал подругу по переписке на первом свидании
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#Любовь#Отношения#Мужчина#Женщина#Новосибирск#Новосибирская область
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