Если мужчинам перед свиданием достаточно просто подстричься, что обойдется в парикмахерской в среднем в 459 руб. и привести в порядок костюм в химчистке за 1419 рублей, то у женщин в подготовку к свиданию кроме стрижки за 599 руб и платья за 1795 рублей еще входит маникюр за 695 руб. Вот только цены, похоже взяты с потолка, потому что женскую стрижку с укладкой за 600 руб в Новосибирске еще придется поискать, а маникюр дешевле 1000 руб. и вовсе сложно найти. Но по подсчетам Новосибирскстата на подготовку к свиданию мужчинам придется потратить 1878 руб, а женщинам 3089 руб.