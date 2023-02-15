Новосибирскую область назвали одним из самых замусоренных регионов

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
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Updated Сегодня, 01:59
В разговоре с изданием «Известия» она рассказала, что в России перерабатывают только 7% отходов. Остальным мусором забиты полигоны.
Представители ведомства желают к 2030 году добиться 100% сортировки мусора. Для этого необходимо выстроить систему утилизации, как в других цивилизованных странах.
Тем временем в Новосибирской области на днях сменился регоператор по вывозу отходов. «Экология-Новосибирск» обросла долгами и стала фигурировать в деле о мошенничестве.