atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:53

Published Сегодня, 01:53

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Новосибирскую область назвали одним из самых замусоренных регионов

15 февраля 2023, 01:53
Фото: 1MI
Новосибирск назвали самым замусоренным в России городом
Серьезные проблемы с мусором в Новосибирске отметила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По ее словам, наш мегаполис стоит в пятерке самых грязных в стране.

В разговоре с изданием «Известия» она рассказала, что в России перерабатывают только 7% отходов. Остальным мусором забиты полигоны.

Представители ведомства желают к 2030 году добиться 100% сортировки мусора. Для этого необходимо выстроить систему утилизации, как в других цивилизованных странах.

Тем временем в Новосибирской области на днях сменился регоператор по вывозу отходов. «Экология-Новосибирск» обросла долгами и стала фигурировать в деле о мошенничестве.

"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Мусор#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Самые невероятные случаи спасения людей при падении с высоты в Новосибирске
13 февраля 13:37
Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте
13 февраля 08:55
Жителям Новосибирска обещают мартовскую погоду в середине февраля
13 февраля 13:04
Стало известно: сколько денег и за что государство выплачивает пострадавшим от взрыва
Вчера, 03:03
Самые жуткие истории похищения новосибирцев: держали на привязи, избивали трубой
Вчера, 06:49
В новосибирских храмах отказались проводить венчания 14 февраля
Вчера, 06:24