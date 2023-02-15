Новосибирскую область назвали одним из самых замусоренных регионов

Серьезные проблемы с мусором в Новосибирске отметила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По ее словам, наш мегаполис стоит в пятерке самых грязных в стране.

В разговоре с изданием «Известия» она рассказала, что в России перерабатывают только 7% отходов. Остальным мусором забиты полигоны. Представители ведомства желают к 2030 году добиться 100% сортировки мусора. Для этого необходимо выстроить систему утилизации, как в других цивилизованных странах. Тем временем в Новосибирской области на днях сменился регоператор по вывозу отходов. «Экология-Новосибирск» обросла долгами и стала фигурировать в деле о мошенничестве. "Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО Узнать подробнее