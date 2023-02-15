atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Новосибирцам назвали самые красивые даты для свадьбы в 2023 году

15 февраля 2023, 04:03
Фото: 1MI
Названы самые счастливые свадебные даты 2023 года
Многие молодожены в Новосибирской области планируют не только меню, костюмы и конкурсы, но и дату бракосочетания. Самые популярные свадебные дни 2023 года назвали в ЗАГСе региона.

Всего в этом году насчитали 16 «счастливых» дат. Самые ближайшие - 23.02.2023, 02.03.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, сообщает Горсайт.

Как рассказала «Радио 54» организатор свадеб Анна Литош, сейчас молодые верят в магию цифр и вкладывают в эти красочные даты желание о счастливой совместной жизни. И так, как традиции свадеб кардинально изменились, люди готовы выбрать красивый день в календаре и просто расписаться.

Чаще, со слов эксперта, молодожены выбирают формат свадьбы только для близких. Также популярно торжество только для двоих – в отеле, с ужином и фотосессией.

#Алина Шефер#Свадьба#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Самые невероятные случаи спасения людей при падении с высоты в Новосибирске
13 февраля 13:37
Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте
13 февраля 08:55
Жителям Новосибирска обещают мартовскую погоду в середине февраля
13 февраля 13:04
Стало известно: сколько денег и за что государство выплачивает пострадавшим от взрыва
Вчера, 03:03
Самые жуткие истории похищения новосибирцев: держали на привязи, избивали трубой
Вчера, 06:49
В новосибирских храмах отказались проводить венчания 14 февраля
Вчера, 06:24