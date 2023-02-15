Новосибирцам назвали самые красивые даты для свадьбы в 2023 году

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Всего в этом году насчитали 16 «счастливых» дат. Самые ближайшие - 23.02.2023, 02.03.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, сообщает Горсайт.
Как рассказала «Радио 54» организатор свадеб Анна Литош, сейчас молодые верят в магию цифр и вкладывают в эти красочные даты желание о счастливой совместной жизни. И так, как традиции свадеб кардинально изменились, люди готовы выбрать красивый день в календаре и просто расписаться.
Чаще, со слов эксперта, молодожены выбирают формат свадьбы только для близких. Также популярно торжество только для двоих – в отеле, с ужином и фотосессией.