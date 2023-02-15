Новосибирцам назвали самые красивые даты для свадьбы в 2023 году

Как рассказала «Радио 54» организатор свадеб Анна Литош, сейчас молодые верят в магию цифр и вкладывают в эти красочные даты желание о счастливой совместной жизни. И так, как традиции свадеб кардинально изменились, люди готовы выбрать красивый день в календаре и просто расписаться.