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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Новосибирцев ограничили в публикации отзывов в 2ГИС об учреждениях власти

15 февраля 2023, 05:35
Фото: atas.info
Новосибирцы не могут оставить отзывы в 2ГИС о мэрии и госучреждениях
Сервис 2ГИС ограничил публикацию отзывов о некоторых муниципальных и госучреждениях в Новосибирске. В публичном доступе остались только вкладки с контактами и информацией о здании.

Журналист Atas.info лично проверил, как теперь работает 2ГИС. Ввел в поисковой строке адрес мэрии и увидел, что теперь для просмотра доступны только фотографии, контактные данные, объекты в здании и информация о том, кто обслуживает их.

Фото: скриншот с сервиса 2ГИС

Аналогичная история с министерством здравоохранения региона, администрациями районов города, правительством, отделениями полиции и другими органами власти. Все старые отзывы скрыли, а свежие больше нельзя оставить.

При этом сибиряки все еще могут написать отзыв о школе, больницу, вузе, магазинах и т.д. Люди предполагают, что сокрытие такой информации связано с тем, что это компрометирует работу отдельных служащих или всего учреждения, о котором гневно отзываются в публикации.

#Алина Шефер#2ГИС#Мэрия#Учреждения#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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