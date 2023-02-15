Новосибирцев ограничили в публикации отзывов в 2ГИС об учреждениях власти

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Журналист Atas.info лично проверил, как теперь работает 2ГИС. Ввел в поисковой строке адрес мэрии и увидел, что теперь для просмотра доступны только фотографии, контактные данные, объекты в здании и информация о том, кто обслуживает их.
Аналогичная история с министерством здравоохранения региона, администрациями районов города, правительством, отделениями полиции и другими органами власти. Все старые отзывы скрыли, а свежие больше нельзя оставить.
При этом сибиряки все еще могут написать отзыв о школе, больницу, вузе, магазинах и т.д. Люди предполагают, что сокрытие такой информации связано с тем, что это компрометирует работу отдельных служащих или всего учреждения, о котором гневно отзываются в публикации.