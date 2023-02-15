Новосибирцев ограничили в публикации отзывов в 2ГИС об учреждениях власти

При этом сибиряки все еще могут написать отзыв о школе, больницу, вузе, магазинах и т.д. Люди предполагают, что сокрытие такой информации связано с тем, что это компрометирует работу отдельных служащих или всего учреждения, о котором гневно отзываются в публикации.