О том, как изменился спрос на квартиры в газифицированных домах после взрыва, рассказала руководитель агентства "Жилфонд Премиум" Инна Милановская. По ее мнению, многие покупатели и раньше отказывались рассматривать квартиры в газифицированных домах. Это определяет цену - квартиры в домах с газом всегда стоили дешевле, разница с аналогичными по площади и планировкам квартирами в домах без газа может достигать до 10%. После взрыва прогнозируется еще больший спад спроса на квартиры в газифицированных домах.