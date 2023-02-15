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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Новосибирцы отказываются покупать квартиры в домах с газом после трагедии на Линейной

15 февраля 2023, 15:06
Фото: atas.info
Трагедия на Линейной 9 февраля унесла жизни 14 человек

Взрыв на Линейной повлиял на рынок едвижимости в Новосибирске

Сотрудники агентств недвижимости в Новосибирске обратили внимание, что после взрыва жилого дома, спрос на квартиры в домах с газовым отоплением снизился.

О том, как изменился спрос на квартиры в газифицированных домах после взрыва, рассказала руководитель агентства "Жилфонд Премиум" Инна Милановская. По ее мнению, многие покупатели и раньше отказывались рассматривать квартиры в газифицированных домах. Это определяет цену - квартиры в домах с газом всегда стоили дешевле, разница с аналогичными по площади и планировкам квартирами в домах без газа может достигать до 10%. После взрыва прогнозируется еще больший спад спроса на квартиры в газифицированных домах.

Как живет после трагедии улица Линейная в Новосибирске
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При этом на рынке квартир в домах с газом больше не стало - жильцы не стали массово продавать свои квартиры только потому, что их дома газифицированы. Хотя определенные переживания об этом у людей есть. Ранее Атас.Инфо писал о том, как живет улица Линейная после взрыва.

#Дом#Взрыв#Недвижимость#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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