Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
О том, как изменился спрос на квартиры в газифицированных домах после взрыва, рассказала руководитель агентства "Жилфонд Премиум" Инна Милановская. По ее мнению, многие покупатели и раньше отказывались рассматривать квартиры в газифицированных домах. Это определяет цену - квартиры в домах с газом всегда стоили дешевле, разница с аналогичными по площади и планировкам квартирами в домах без газа может достигать до 10%. После взрыва прогнозируется еще больший спад спроса на квартиры в газифицированных домах.
При этом на рынке квартир в домах с газом больше не стало - жильцы не стали массово продавать свои квартиры только потому, что их дома газифицированы. Хотя определенные переживания об этом у людей есть. Ранее Атас.Инфо писал о том, как живет улица Линейная после взрыва.