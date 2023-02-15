Родные проглядели: в Новосибирске ищут женщину с отставанием в развитии

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
«Женщина стояла с родственниками на остановке недалеко от метро на Маркса, а потом пропала. Они отвлеклись на несколько минут. У нее проблемы со здоровьем, не ориентируется в пространстве и не знает города», - сообщили Atas.info волонтеры.
Вместе с семьей сибирячка Наталья Коваль должна была уехать в Октябрьский район. Самостоятельно добраться до дома она не может в силу диагноза.
Она одета в зеленый пуховик до колена, черные штаны, синюю шапку и такой же шарф, носит сумку. Рост 164 см, худая, русые волосы.