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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Родные проглядели: в Новосибирске ищут женщину с отставанием в развитии

15 февраля 2023, 06:35
Фото: Лиза Алерт/ВК
Пропала женщина с отставанием в развитии в Новосибирске

В Новосибирске отбилась от родных и пропала женщина с отставанием в развитии

Волонтеры «ЛизаАлерт» начали поиски 48-летней женщины с отставанием в развитии. Она исчезла буквально на глазах у родных на площади Маркса в Новосибирске утром 15 февраля.
«Женщина стояла с родственниками на остановке недалеко от метро на Маркса, а потом пропала. Они отвлеклись на несколько минут. У нее проблемы со здоровьем, не ориентируется в пространстве и не знает города», - сообщили Atas.info волонтеры.

Вместе с семьей сибирячка Наталья Коваль должна была уехать в Октябрьский район. Самостоятельно добраться до дома она не может в силу диагноза.

Она одета в зеленый пуховик до колена, черные штаны, синюю шапку и такой же шарф, носит сумку. Рост 164 см, худая, русые волосы.

#Волонтеры#Лиза Алерт#Пропала#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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