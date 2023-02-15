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Published Сегодня, 03:16

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Updated Сегодня, 03:18

Телеведущий Соловьев отметил работу отряда "Ермак" из Новосибирска в зоне СВО

15 февраля 2023, 03:16
Фото: 1MI
Спецназовцы выполняют боевые операции

Владимир Соловьев рассказал о работе спецназа "Ермак" из Новосибирска в зоне СВО

Владимир Соловьев показал работу отряда спецназа "Ермак" в своей программе на телеканале "Россия 1"

В вечернем эфире телеканала "Россия 1" телеведущий Владимир Соловьев рассказал о буднях в зоне СВО отряда спецназа Росгвардии "Ермак" из Новосибирска. В сюжет вошли кадры работы спецназовцев, когда они исследуют брошенное здание в поисках документов и взрывных устройств.

По словам Соловьева, одна из основных задач отряда – поиск диверсантов и выявление украинского подполья. Ведущий рассказывает, как при помощи изучения телефона одного из подозреваемых удалось поймать агента СБУ.

 

Как следует из сюжета, бойцы из Новосибирска используют вооружение, захваченное у противника, и участвуют в боях на линии  фронта, хотя такой функционал изначально у росгвардейцев не заложен.

 

 

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#Зона СВО#Спецназ#Ермак#Новосибирск#Видео
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