Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В вечернем эфире телеканала "Россия 1" телеведущий Владимир Соловьев рассказал о буднях в зоне СВО отряда спецназа Росгвардии "Ермак" из Новосибирска. В сюжет вошли кадры работы спецназовцев, когда они исследуют брошенное здание в поисках документов и взрывных устройств.
По словам Соловьева, одна из основных задач отряда – поиск диверсантов и выявление украинского подполья. Ведущий рассказывает, как при помощи изучения телефона одного из подозреваемых удалось поймать агента СБУ.
Как следует из сюжета, бойцы из Новосибирска используют вооружение, захваченное у противника, и участвуют в боях на линии фронта, хотя такой функционал изначально у росгвардейцев не заложен.