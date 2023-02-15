В Новосибирске 10 чиновников мэрии скрыли дополнительные доходы в декларации

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В муниципалитете прошла служебная проверка, связанная с противодействием коррупции. Оказалось, что ее завалили 10 служащих, которые указали ложные сведения в декларациях. Они уже покинули свои посты.
Также их 14 коллег привлекли к дисциплинарной ответственности. Еще мэру Новосибирска Анатолию Локтю вынесли представление об устранении нарушений.
«Недостоверной была информация о банковских картах чиновников, о дополнительных доходах их личных и их членов семьи, об имуществе», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, ранее в Новосибирске обнародовали декларации работников мэрии. Ознакомиться с ними можно на сайте Atas.info.