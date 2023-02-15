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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 03:35

В Новосибирске 10 чиновников мэрии скрыли дополнительные доходы в декларации

15 февраля 2023, 03:29
Фото: atas.info
10 чиновников мэрии Новосибирска скрыли доходы и уволились
Десять чиновников мэрии Новосибирска уволились после того, как преуменьшили свои реальные доходы в декларациях. Об этом сообщает прокуратура региона.

В муниципалитете прошла служебная проверка, связанная с противодействием коррупции. Оказалось, что ее завалили 10 служащих, которые указали ложные сведения в декларациях. Они уже покинули свои посты.

Также их 14 коллег привлекли к дисциплинарной ответственности. Еще мэру Новосибирска Анатолию Локтю вынесли представление об устранении нарушений.

«Недостоверной была информация о банковских картах чиновников, о дополнительных доходах их личных и их членов семьи, об имуществе», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске обнародовали декларации работников мэрии. Ознакомиться с ними можно на сайте Atas.info.

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#Алина Шефер#Мэрия#Декларации#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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