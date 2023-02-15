В Новосибирске начали судить вице-мэра Артема Скатова за клевету

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:29
На суде адвокат Скатова ходатайствовал о передаче дела в другой суд и даже в другой регион. Он заявлял, что нет доказательств причастности его подзащитного к ложной публикации о Савельеве.
Напомним, по версии следователей, зимой прошлого года Скатов якобы попросил Telegram-канала «Государь» опубликовать пост, обличающий в негативном свете парламентария. Текст, вероятно, он написал сам.
Савельев, прочитав материал, заявил о клевете. Подозрения сразу пали на Скатова и силовики после возбуждения дела провели обыски в его квартире. При этом партийные соратники чиновника предполагают, что эта история - давлением на городскую власть.
Следующее судебное заседание предварительно состоится 17 февраля.