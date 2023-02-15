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Вмешательство корпорации МСП помогло предотвратить 16 незаконных проверок бизнеса

15 февраля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Корпорация МСП сообщила о предотвращении 16 незаконно запланированных проверок малого предпринимательства. С учетом действующего на них моратория был проведен анализ подготовленного проверяющими органами реестра на текущий год.

На основе данного анализа были выявлены признаки нарушения моратория по 16 проверкам в отношении бизнесменов, - сообщают РИА Новости. В соответствии с этим Корпорация МСП подала запрос в Генпрокуратуру РФ с целью установить правомерность данных проверок. В итоге контрольные мероприятия были отменены, а соответствующие записи исключены из реестра. Отмечается, что и в прошлом году была проведена подобная работа, по итогам которой отменили около 130 проверок.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что правительство работает над сокращением административной нагрузки на предпринимательство. Уже второй год подряд отмечается уменьшение числа незаконных проверок бизнеса, которые можно отменить с помощью Генпрокуратуры. Исаевич добавил, что продолжается мониторинг реестра и рассмотрение обращений бизнеса, которые поступили через «Сервис 360°», о фактах допущенных в ходе проверок нарушений. Для быстрого получения сведений на цифровой платформе МСП.РФ есть возможность подключения уведомлений обо всех проверках в личном кабинете, добавил Исаевич.

Цифровая платформа МСП.РФ представляет собой государственную платформу для поддержки бизнесменов и тех, кто планирует начать свое дело. Ресурс создан Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ при участии предпринимательства. Данная платформа развивается вместе с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Его куратором является первый вице-премьер Андрей Белоусов. На данный момент более 20 федеральных сервисов и свыше 400 федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства доступны пользователям по всей России.

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