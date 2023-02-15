Вмешательство корпорации МСП помогло предотвратить 16 незаконных проверок бизнеса

На основе данного анализа были выявлены признаки нарушения моратория по 16 проверкам в отношении бизнесменов, - сообщают РИА Новости. В соответствии с этим Корпорация МСП подала запрос в Генпрокуратуру РФ с целью установить правомерность данных проверок. В итоге контрольные мероприятия были отменены, а соответствующие записи исключены из реестра. Отмечается, что и в прошлом году была проведена подобная работа, по итогам которой отменили около 130 проверок.