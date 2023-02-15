Жители Новосибирска возмутились сливом нечистот в озеро на Лазурной

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
По словам сибиряков, проживающих в МЖК на Лазурной, от озера по утрам исходит жуткий запах. Почва на водоеме гниет, растения гибнут.
«Меня удручает эта ситуация. Неизвестно, кто, но кто-то сливает нечистоты в озеро ежедневно. С каждым днем вонь усиливается, над водоемом стоит густой туман, из-за которого водители ездят с включенными аварийками», - рассказал один из неравнодушный к экологической ситуации местный житель.
Новосибирцы заявили, что уже неоднократно жаловались городским властям по этому поводу. Однако никто так и не разбирался, да и отвечали им, что туман вызван скачками температур, а не нечистотами.
Напомним, ранее жители наукограда Кольцово в Новосибирске пожаловались на вонь, исходящую от птицефабрики.