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Published Сегодня, 03:08

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Updated Сегодня, 03:11

Жители Новосибирска возмутились сливом нечистот в озеро на Лазурной

15 февраля 2023, 03:08
Фото: АСТ-54/ВК
Жители Лазурной пожаловались на нечистоты в озере
Неизвестные сливают нечистоты в озеро на улице Лазурной в Новосибирске. Вонь и грязная атмосфера приносят страдания местным жителям.

По словам сибиряков, проживающих в МЖК на Лазурной, от озера по утрам исходит жуткий запах. Почва на водоеме гниет, растения гибнут.

«Меня удручает эта ситуация. Неизвестно, кто, но кто-то сливает нечистоты в озеро ежедневно. С каждым днем вонь усиливается, над водоемом стоит густой туман, из-за которого водители ездят с включенными аварийками», - рассказал один из неравнодушный к экологической ситуации местный житель.

Новосибирцы заявили, что уже неоднократно жаловались городским властям по этому поводу. Однако никто так и не разбирался, да и отвечали им, что туман вызван скачками температур, а не нечистотами.

Напомним, ранее жители наукограда Кольцово в Новосибирске пожаловались на вонь, исходящую от птицефабрики.

Вонючеградом новосибирцы назвали Кольцово из-за жуткой вони от птицефабрики
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#Алина Шефер#Нечистоты#Вонь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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