Алтай предложили объединить с Новосибирской областью

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Как заявил алтайский политик Андрей Крылов Алтай и Новосибирскую область объединяют тесные экономические и культурные связи. Часто жители Алтайского края после школы отправляются учиться в сибирский центр науки и остаются в нем навсегда.
А уровень жизни в Новосибирске позволит подтянуть этот показатель и в соседнем крае.
«Считаю логичным вновь поднять вопрос об объединении регионов», — сказал Крылов.
Решать этот вопрос предлагает всенародным голосованием. И не позднее текущего года — жители могли бы высказать свою волю одновременно с выборами губернатора.
Ранее бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель даже предложил перенести столицу Российской Федерации в Новосибирск. Тем самым властные институты оказались бы более защищены от нападения врагов. С ним согласилась вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
«Полностью согласна! Новосибирск является центром России», — сказала она.