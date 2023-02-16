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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

Алтай предложили объединить с Новосибирской областью

16 февраля 2023, 12:20
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
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Политик из Алтайского края Андрей Крылов предложил объединить два субъекта федерации в один — Алтайский край присоединить к Новосибирской области. Ранее ряд политиков предлагали перенести столицу России в Новосибирск.

Как заявил алтайский политик Андрей Крылов Алтай и Новосибирскую область объединяют тесные экономические и культурные связи. Часто жители Алтайского края после школы отправляются учиться в сибирский центр науки и остаются в нем навсегда.

А уровень жизни в Новосибирске позволит подтянуть этот показатель и в соседнем крае.

«Считаю логичным вновь поднять вопрос об объединении регионов», — сказал Крылов.

Решать этот вопрос предлагает всенародным голосованием. И не позднее текущего года — жители могли бы высказать свою волю одновременно с выборами губернатора.

Между Новосибирской областью и Алтайским краем будет установлена граница
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Ранее бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель даже предложил перенести столицу Российской Федерации в Новосибирск. Тем самым властные институты оказались бы более защищены от нападения врагов. С ним согласилась вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Полностью согласна! Новосибирск является центром России», — сказала она.
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#Дмитрий Зайцев#Власть#Алтай#Общество#Политика
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