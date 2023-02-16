Как делают зефир и конфеты: что творится на шоколадной фабрике в Новосибирске

Примерно такой же долгий путь проходят шоколадные конфеты, чтобы в итоге попасть к нам на стол. Все начинается с какао-бобов. Они, попадая в цех, проходят тщательную обработку в специальных машинах, потом поступают на обжарку и охлаждение и оттуда попадают в дробильно-сортировочную машину.