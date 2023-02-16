Как делают зефир и конфеты: что творится на шоколадной фабрике в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В производстве зефира никакой секретной рецептуры нет, либо она настолько секретная, что раскрывать ее работницы цеха даже журналистам не стали. Однако нельзя не отметить, что зефир на новосибирском предприятии получается очень воздушным.
«Чтобы получить воздушную структуру, нужно соблюдать не только технологическую инструкцию, но использовать качественный сухой яичный белок. До 2014 года нам поставляли его из другой страны, сейчас используем отечественный и не жалеем об этом», - рассказали сотрудницы кондитерской фабрики.
В магазинах области можно встретить два вида зефира от этого производителя – с шоколадной глазурью и клубникой.
«Зефир полезная сладость так, как в составе есть яблочный пиктин, который выводит соли и токсичные металлы из организма. Также используется яблочное пюре. В специальную машину вливаются все ингредиенты для зефира, эта масса взбивается, потом сжатым воздухом перекачивается в воронку обсадочной машины и начинается обсадка зефира. По истечении суток зефир отправляется на глазировку, а потом на этап упаковки», - поделились специалисты.
Примерно такой же долгий путь проходят шоколадные конфеты, чтобы в итоге попасть к нам на стол. Все начинается с какао-бобов. Они, попадая в цех, проходят тщательную обработку в специальных машинах, потом поступают на обжарку и охлаждение и оттуда попадают в дробильно-сортировочную машину.
«Отделяется какао-крупка, которая отправляется в мельницы. На выходе мы получаем какао тертое – это самый ценный продукт. После отправляем часть на приготовление глазури и конфет, из остального получаем недезодорированное масло какао».
Представители шоколадной фабрики «Новосибирская» отметили, что в местных сладостях почти все ингредиенты произведены в России. Только какао-бобы к нам завозят из Африки.
Работа на шоколадной фабрике только для крепких духом: кругом ароматы, соблазнительные лакомства. А еще шум и относительно небольшая заработная плата.
Директор фабрики Сергей Русаков на вопрос журналиста пояснил, что средняя заработная плата на предприятии 32-34 тысячи рублей. Но текучки нет, люди работают годами, и даже делают карьеру.