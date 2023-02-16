Проблему загрязнения воздуха в Новосибирске мэр Локоть связал с погодными условиями

По мнению главы городской администрации Анатолия Локтя, смог и гарь в Новосибирске скапливаются лишь в определенные дни и в особых условиях. Но жители круглый год жалуются на вонь и смог в городе, а ученые и эксперты часто, но безуспешно ищут источники загрязнения воздуха.