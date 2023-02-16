Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
«Как правило, это дни с низкой температуры, с полным безветрием, соответствующим давлением. Но природа у нас такова, что находимся в ветреной зоне, и город хорошо проветривается», — обнадежил градоначальник на встрече с журналистами.
Примечательно, что накануне в Новосибирске вновь ввели режим «черного неба» до 17 февраля. Ранее аналогичный режим вводили на несколько дней с 9 февраля. До этого – с 1 по 3 февраля.
Жители отмечали, что запах гари, из-за которого невозможно открыть форточки, начинается сразу после понижения температуры за окном. Искали источник паленого в доме, оказалось, что это тянет с улицы. Аллергики начинают кашлять и чихать от тошнотворной вони.
Эксперты и общественники годами ищут источник вони в Новосибирске. Но ликвидировать смог и дурной запах не удается - он то и дело накрывает разные районы города.