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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Мэр Локоть не согласился, что в Новосибирске круглый год смог

16 февраля 2023, 06:13
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Морозный смог над парком "Березовая роща" в Новосибирске

Проблему загрязнения воздуха в Новосибирске мэр Локоть связал с погодными условиями

По мнению главы городской администрации Анатолия Локтя, смог и гарь в Новосибирске скапливаются лишь в определенные дни и в особых условиях. Но жители круглый год жалуются на вонь и смог в городе, а ученые и эксперты часто, но безуспешно ищут источники загрязнения воздуха.

«Как правило, это дни с низкой температуры, с полным безветрием, соответствующим давлением. Но природа у нас такова, что находимся в ветреной зоне, и город хорошо проветривается», — обнадежил градоначальник на встрече с журналистами.

Примечательно, что накануне в Новосибирске вновь ввели режим «черного неба» до 17 февраля. Ранее аналогичный режим вводили на несколько дней с 9 февраля. До этого – с 1 по 3 февраля.

Жители отмечали, что запах гари, из-за которого невозможно открыть форточки, начинается сразу после понижения температуры за окном. Искали источник паленого в доме, оказалось, что это тянет с улицы. Аллергики начинают кашлять и чихать от тошнотворной вони.

Ученые не нашли источник неприятного запаха в Новосибирске
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Эксперты и общественники годами ищут источник вони в Новосибирске. Но ликвидировать смог и дурной запах не удается - он то и дело накрывает разные районы города.

Мэр Локоть обещает избавить Новосибирск от неприятного запаха к МЧМ-2023
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#Дмитрий Зайцев#Экология#Погода#Новосибирск#Анатолий Локоть#Запах#Смог#Вонь
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