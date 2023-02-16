Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте

Губернатор подчеркнул: с одной стороны, возведение апартаментов – это важный вид бизнеса, который позволяет стимулировать развитие как строительства, так и внутреннего туризма. И такой вид бизнеса должен существовать. С другой – этому явлению необходимо дополнительное нормативное регулирование. Надо прекратить появление апартаментов, под которыми «скрываются» обычные жилые дома: «В Новосибирской области, мы, к сожалению, видим: за последние годы этот вид строительства идёт по нарастающей. И строительство апарт-отелей иногда используется для скрытого создания жилых комплексов. Ко временному размещению объекты, которые появляются, никакого отношения не имеют. При этом они создают дополнительные проблемы – социальные и инфраструктурные, повышают коррупционные риски, как и в любой отрасли, где есть недорегулированность. Считаю, здесь нужно действовать смелее и регулирование этого вида строительства вводить более четко», — заявил Андрей Травников.