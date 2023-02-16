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Отец года, бывший военный, замминстра и управленец - кандидаты на пост мэра Бердска

16 февраля 2023, 08:55
Фото: atas.info

Документы на должность мэра Бердска подал 4-ый кандидат, 45-летний Николай Яковченко

На 16 февраля документы приняты от 4-х кандидатов на пост мэра. Среди них отец года Михаил Блынский, бывший военный Александр Трушакин, замминистра региональной политики НСО Роман Бурдин и заместитель гендиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко. Подробнее о каждом кандидате.

Прием документов на должность мэра Бердска проходит до 17 февраля 2023 года. На данный момент документы подали уже четыре кандидата.

Александр Трушакин, 61 год, ветеран боевых действий, был главой муниципального образования, Гусельниковского сельсовета. В 2020 году уже пытался занять кресло мэра, но тогда выборы выиграл Евгений Шестернин. За год до этого участвовал в выборах на пост мэра Новосибирска. А в 2016 году баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко».

Роман Бурдин, 49 лет, в 2019 году выиграл на конкурсе управленцев "Лидеры России" образовательный грант на 1 млн рублей. Реализовал проект «Общественный штаб ЖКХ» для жителей многоквартирных домов. Сейчас Бурдин замминистра региональной политики НСО.

Михаил Блынский, 47 лет. В 2021 году лауреат областного конкурса "Отец года" в номинациях "Лучший отец - семьянин" и "Лучший отец - общественный деятель". В 2019 году зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности - Аренда и лизинг грузовых транспортных средств. Среди дополнительных видов - производство одежды, строительство автодорог и инженерных коммуникаций.

Николай Яковченко, 45 лет. Заявлял свою кандидатуру на выборах в 2015 и 2020 годах. Последний раз вошел в тройку лидеров и был допущен до процедуры депутатского голосования. Николай руководил управляющими компаниями в Новосибирске, потом работал в бердских управляющих компаниях. Сейчас работает заместителем гендиректора управляющей компании «Маяк».

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17 февраля завершится прием документов, а 21 марта пройдут выборы мэра Бердска. Кандидаты сдают письменно экзамен по законодательству и проходят собеседование с комиссией. Последним этапом является защита предложенной программы развития города. На основании трех этапов конкурсная комиссия проводит голосование.

#Выборы#Мэр#Общество#Политика#Бердск#Новосибирская область
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