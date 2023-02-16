Александр Трушакин, 61 год, ветеран боевых действий, был главой муниципального образования, Гусельниковского сельсовета. В 2020 году уже пытался занять кресло мэра, но тогда выборы выиграл Евгений Шестернин. За год до этого участвовал в выборах на пост мэра Новосибирска. А в 2016 году баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко».