Среди пострадавших была Айжаныл. В тот день ее муж ушел на работу, старший сын в школу, а она осталась с младшим сыном дома. Женщина сидела на диване и внезапно на нее сзади рухнула стена. Достать сибирячку помог сосед. Пострадавшая подумала, что произошло землетрясение.