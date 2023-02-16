Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Айжаныл Калмурзаева получила травмы при взрыве в доме на улице Линейной, 39. Там 9 февраля произошла утечка газа, а от хлопка разрушились два подъезда. Под завалами остались люди. Спасательная операция длилась сутки.
Среди пострадавших была Айжаныл. В тот день ее муж ушел на работу, старший сын в школу, а она осталась с младшим сыном дома. Женщина сидела на диване и внезапно на нее сзади рухнула стена. Достать сибирячку помог сосед. Пострадавшая подумала, что произошло землетрясение.
После обследования женщину доставили в НИИТО. У нее была позвоночно-спинномозговая травма. Врачи провели сложную операцию. После выписки из хирургического стационара, пострадавшая поедет в реабилитационный центр для спинальных больных.