Смешными деньгами хотел расплатиться за водку и пиво приколист из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:35
Инцидент произошел в среду, 15 февраля вечером на улице Петухова. В местный алкомаркет пришел мужчина. Он хотел купить водку за 339 рублей и пиво за 90 рублей.
При этом кассиру он дал тысячу рублей – фальшивую. Продавец сразу же понял, что купюра из «Банка приколов» и вызвал сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
Злоумышленника доставили в полицию. При нем нашли еще одну фальшивую банкноту. По его словам, эти две купюры ему дали на сдачу в супермаркете. Насколько это достоверная информация, выяснят правоохранители.
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