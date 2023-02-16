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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Смешными деньгами хотел расплатиться за водку и пиво приколист из Новосибирска

16 февраля 2023, 04:31
Фото: 1MI
Мужчина говорит, что ему дали сдачу фальшивыми деньгами

В Новосибирске мужчина хотел расплатиться за водку и пиво купюрой из «Банка приколов»

На левом берегу Новосибирска мужчина собирался расплатиться в алкомаркете фальшивой купюрой, однако хитреца вычислили, подробности сообщили в АБ ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел в среду, 15 февраля вечером на улице Петухова. В местный алкомаркет пришел мужчина. Он хотел купить водку за 339 рублей и пиво за 90 рублей.

При этом кассиру он дал тысячу рублей – фальшивую. Продавец сразу же понял, что купюра из «Банка приколов» и вызвал сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Злоумышленника доставили в полицию. При нем нашли еще одну фальшивую банкноту. По его словам, эти две купюры ему дали на сдачу в супермаркете. Насколько это достоверная информация, выяснят правоохранители.

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#Эмилия Губарева#Деньги#Магазины#Общество#Город#Новосибирск
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