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Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

В Новосибирске найдены камеры ГИБДД, штрафующие за непристегнутый ремень

16 февраля 2023, 02:19
Фото: 1MI
Штраф за непристегнутый ремень составляет 1к рублей
Названы адреса камер Госавтоинспекции, который штрафуют автомобилистов и пассажиров за непристегнутый ремень.

Видеофиксация установлена на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя.

Появились адреса камер, фиксирующих непристегнутых водителей в Новосибирске
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Также камера есть на пересечении Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, и на отрезке от улицы Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.

За проезд без ремня безопасности штрафуют на 1000 рублей. Касается это не только водителей, но и пассажиров.

В Новосибирске закрыли отделение ГИБДД по регистрации машин на Сухарной
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Напомним, что отделение ГИБДД на улице Сухарной переехало на ул. Нижегородской №272. Новосибирцев просят быть внимательнее. 

#Эмилия Губарева#Штраф#Камера#Гибдд#Транспорт#Город#Новосибирск
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