Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
Видеофиксация установлена на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя.
Также камера есть на пересечении Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, и на отрезке от улицы Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.
За проезд без ремня безопасности штрафуют на 1000 рублей. Касается это не только водителей, но и пассажиров.
Напомним, что отделение ГИБДД на улице Сухарной переехало на ул. Нижегородской №272. Новосибирцев просят быть внимательнее.