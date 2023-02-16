В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Дмитрием Шерстневым

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
В районной администрации сообщили, что на территории проведения специальной военной операции погиб сибиряк Дмитрий Шерстнев. Он родился в Карасуке.
Дмитрий служил в военно-морском флоте в Хабаровске, а после армии работал в депо помощником машиниста, слесарем и трудился на вахте.
В зону СВО он отправился осенью 2022 года. Там он служил стрелком мотострелкового взвода.
Погиб Дмитрий 2 февраля 2023 года. Ему было 43 года. Прощание с военнослужащим состоялось 11 февраля.
Напомним, что ранее участник специальной военной операции Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области.