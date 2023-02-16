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Published Сегодня, 06:20

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В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Дмитрием Шерстневым

16 февраля 2023, 06:20
Фото: Газета "Наша жизнь"
Мужчина погиб в начале февраля
В Карасукском районе Новосибирской области простились с погибшим на СВО военным Дмитрием Шерстневым.

В районной администрации сообщили, что на территории проведения специальной военной операции погиб сибиряк Дмитрий Шерстнев. Он родился в Карасуке.

Дмитрий служил в военно-морском флоте в Хабаровске, а после армии работал в депо помощником машиниста, слесарем и трудился на вахте.

В зону СВО он отправился осенью 2022 года. Там он служил стрелком мотострелкового взвода.

Погиб Дмитрий 2 февраля 2023 года. Ему было 43 года. Прощание с военнослужащим состоялось 11 февраля.

48-летний участник спецоперации умер во время отпуска в Новосибирской области
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Напомним, что ранее участник специальной военной операции Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области.

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирская область
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