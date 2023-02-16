В Правительстве одобрили концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула»

Как доложили на заседании комиссии представители мэрии Новосибирска, вице-мэр Анна Терешкова и замначальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Дара Разживина, концепция нового пространства предложена как «Учение через развлечение». Помимо традиционных прогулочных пешеходных маршрутов и велодорожек, здесь предлагается построить острог XVIII века с площадками для исторических реконструкций. Также в парке будет создана Слобода с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области. Будет построена верфь для занятий судостроением и судомоделированием. Все это заинтересует гостей и жителей региона всех возрастов и позволит сделать парк подлинно привлекательным местом для Новосибирской области.