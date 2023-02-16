Впавшую в кому женщину на Бали доставят в Россию 20 февраля

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Updated Сегодня, 05:14
«Сегодня врачи вылетят на остров Бали и прибудут туда вечером 17 февраля. В сопровождении они перевезут маму в Новосибирск из города Денпасара 20 февраля», - сообщил сибиряк.
Медицинскую репатриацию туристки организовывали почти два месяца федеральные и региональные ведомства. Их представители лично договорились с посольством России в Индонезии о перевозке пациентки, также правительство Новосибирской области взяло на себя все расходы по этому процессу.
Напомним, сибирячка Елена впала в кому после инсульта, когда отдыхала на острове Бали в начале января 2023 года. Семья попросила губернатора региона Андрея Травникова о помощи в эвакуации родственницы на родину.