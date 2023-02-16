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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Впавшую в кому женщину на Бали доставят в Россию 20 февраля

16 февраля 2023, 05:07
Фото: предоставили Новосельцевы
Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву в коме эвакуируют на родину из Индонезии 20 февраля. Об этом Atas.info рассказал сын женщины Антон.
«Сегодня врачи вылетят на остров Бали и прибудут туда вечером 17 февраля. В сопровождении они перевезут маму в Новосибирск из города Денпасара 20 февраля», - сообщил сибиряк.

Медицинскую репатриацию туристки организовывали почти два месяца федеральные и региональные ведомства. Их представители лично договорились с посольством России в Индонезии о перевозке пациентки, также правительство Новосибирской области взяло на себя все расходы по этому процессу.

Напомним, сибирячка Елена впала в кому после инсульта, когда отдыхала на острове Бали в начале января 2023 года. Семья попросила губернатора региона Андрея Травникова о помощи в эвакуации родственницы на родину.

#Алина Шефер#Лечение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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