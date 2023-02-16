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Залет в Сочи: главу стройфирмы в Новосибирске осудили за взятку авиабилетами

16 февраля 2023, 09:54
Фото: atas.info
Слетать в Сочи - мечта многих новосибирцев
Директора строительной фирмы в Новосибирске осудили на три года условно за взятку муниципальному чиновнику за приемку несделанного ремонта в детском саду, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приговор озвучили 16 февраля в Центральном суде Новосибирска. Ранее осудили и чиновника-взяточника.

Директора стройфирмы признали виновным по статьям Уголовного кодекса России о мошенничестве в крупном размере и о даче крупной взятки лицу при исполнении.

Следствием установлено два эпизода. В 2020 году в одном из детсадов-яслей Новосибирска должны были появиться тактильно-визуальные индикаторы на полу. Их не сделали, хотя чиновник подписал документы о приемке, а на счет строительной фирмы перечислили 2,8 млн рублей.

Для приемки работ в другом детском саду глава стройфирмы купил чиновнику билеты бизнес-класса из Новосибирска в Сочи и обратно на 130 тысяч рублей.

«Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей. Наказание назначено условно», — сказано в сообщении прокуратуры.

 

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В ноябре прошлого года второй фигурант этого дела Константин Головин, возглавлявший городское управление капитального строительства, получил 4,5 года условного ограничения свободы и штраф в 600 тысяч рублей. Ему также на полтора года запретили занимать государственные посты. В "послужном списке" чиновника нашли десяток эпизодов взяточничества.

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#Суд#Взятка#Чиновники#Криминал#Общество#Дмитрий Зайцев
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