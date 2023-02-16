Залет в Сочи: главу стройфирмы в Новосибирске осудили за взятку авиабилетами

Следствием установлено два эпизода. В 2020 году в одном из детсадов-яслей Новосибирска должны были появиться тактильно-визуальные индикаторы на полу. Их не сделали, хотя чиновник подписал документы о приемке, а на счет строительной фирмы перечислили 2,8 млн рублей.