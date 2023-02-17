— На экономическом совещании с правительством в сентябре 2021 года, когда верстался государственный бюджет 2022 года, Владимир Путин говорил, что положительно оценена практика единовременных выплат и, по возможности, их надо повторять и в отношении семей, и в отношении пенсионеров, и в отношении военнослужащих. Но в 2022 году единовременных выплат, к которым люди привыкли не производилось. Если в послании все-таки будет объявлено о выплатах, то, скорее всего, в отношении тех, кто как-то связан с СВО, тех, кто воюет и их семей или в отношении более широкого круга?