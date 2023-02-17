Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Согласно данным ВЦИОМ 75% россиян знают о Послании Президента Федеральному Собранию. Какие ожидания от предстоящего послания у депутатов Государственной Думы и в российском обществе, рассказал новосибирский депутат Госдумы Ренат Сулейманов.
— Ренат Исмаилович, все ждут обращение Президента Путина к Федеральному Собранию. Многие считают, что оно будет особенным. Чего ждать от послания 2023 года? Многие опасаются второй волны частичной мобилизации, что вы думаете по этому поводу?
— Это вряд ли. В послании должны прозвучать оценки, год практически исполняется с признания независимости Донецкой и Луганской республик, почти год с начала Специальной военной операции. Мне кажется, общество ждет ответа, сколько она будет продолжаться, как скоро закончится? Какая будет ситуация в экономике страны, какие дополнительные решения по социальной политике будут приняты в связи с тем, что на самом деле достаточно высокий уровень инфляции, вот на эти вопросы общество ждет ответов.
— В прошлые годы перед посланием Федеральному собранию, Яндекс все время показывал рост запроса «выплаты». Президент Путин в своих обращениях к Федеральному собранию очень часто объявлял о новых социальных выплатах. Их даже называли «путинскими». Как вы считаете, могут ли быть объявлены новые выплаты 21 февраля?
— Объективно ситуация такова, что какие-то шаги в плане дополнительных мер по социальной защите населения, необходимы. Будут ли сделаны или нет, послушаем Президента, узнаем, но в них есть потребность и ожидания общества.
— На экономическом совещании с правительством в сентябре 2021 года, когда верстался государственный бюджет 2022 года, Владимир Путин говорил, что положительно оценена практика единовременных выплат и, по возможности, их надо повторять и в отношении семей, и в отношении пенсионеров, и в отношении военнослужащих. Но в 2022 году единовременных выплат, к которым люди привыкли не производилось. Если в послании все-таки будет объявлено о выплатах, то, скорее всего, в отношении тех, кто как-то связан с СВО, тех, кто воюет и их семей или в отношении более широкого круга?
— Мне сложно прогнозировать, ситуация с бюджетом ухудшилась, сейчас бюджет из профицитного стал дефицитным. Особенно в начале года доходы всегда проседают, в этом году меньше значительно поступило средств, чем за тот же период в прошлом году.
Видимо, [решения будут приниматься] исходя из тех реальных возможностей, которые предполагает бюджет, потому что и расходы на СВО немаленькие, и оборонный комплекс сейчас получает дополнительный заказ, именно в этом секторе растет средняя заработная плата. Но я думаю, что наименее защищенные категории, к которым относятся пенсионеры, должны получать какие-то дополнительные компенсации.
— Ситуация с бюджетом изменилась? В начале осени 2022, вы говорили, что в бюджете был большой рост доходов несмотря ни на что.
— Да, это было действительно так, но в конце года, в декабре в связи с тем, что значительно выросла расходная часть бюджета, соответственно, мы должны были получить полтора триллиона профицита, но в результате бюджет стал на два с половиной триллиона дефицитным. Были произведены в конце года существенные выплаты и ситуация с бюджетом осложнилась.
— В кулуарах Госдумы, что ждут депутаты от выступления Путина, все совсем непредсказуемо или есть какие-то ожидания у политической элиты?
— Политическую элиту интересуют те же самые вопросы, что и всех других людей. Потому что страна находится в особой ситуации, и необходимо понимание, куда мы движемся дальше. А послание это, во-первых, конституционный, во вторых, фундаментальный документ, оно должно отвечать на те вызовы, которые сегодня стоят перед страной.
— Буквально на следующий день после послания, СМИ сообщают, что якобы, объявлено об экстренном заседании Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания. Что известно, об этом заседании?
— Экстренных заседаний никаких нет, у нас плановые заседания, которые должны были быть 21 и 22 февраля. Это Совет Федерации перенес, по-моему, с марта на 22 февраля, а у Госдумы это плановый график, тем более, что у нас 21 февраля должно было быть пленарное заседание, но в связи с посланием его не будет.
Пока Государственная дума пока рассматривает текущую повестку. По регламенту в Думе существует процедура рассмотрения: прежде чем рассматривать что-то на пленарном заседании, эти вопросы должны пройти соответствующие комитеты и так далее. Пока известно о плановой работе и текущих делах.
— Если гипотетически рассуждать, допустим, проведение дополнительной частичной мобилизации не зависит от Федерального Собрания? Юридически о таком решении объявляет Президент страны, а Думе и Совету Федерации не надо что-то ратифицировать?
— С юридической точки зрения мобилизация проводилась по указу президента, который был принят, и который остается в силе, его действие не прекращено. Для того чтобы объявлять дополнительную мобилизацию вряд ли необходимо послание Федеральному собранию, тем более, что есть другие формы. К тому же что насколько я знаю, не все мобилизованные еще добрались до места ведения боевых действий. И необходимости проводить сейчас мобилизацию, наверное, нет.