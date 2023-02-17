Губернатор Андрей Травников обозначил задачи сферы здравоохранения на 2023 год

«Работа проделана качественная и большая. Может быть, что-то не удалось по разным причинам, в большей степени объективным. Это объяснимо на фоне той большой дополнительной работы, которая была развернута в прошлом году и в связи со специальной военной операцией, и необходимостью помощи нашим военнослужащим и жителям ЛНР и ДНР, и в связи с дополнительными задачами по развитию, которые мы на себя принимали. Некоторые решения возникали уже по ходу года. Мы их не ставили на паузу, не списывали на обстоятельства, не откладывали на потом. В частности, приобретение мобильных комплексов и дополнительные решения по цифровой трансформации системы здравоохранения были инициированы в течение 2022 года. Год отработали надежно, самое главное с хорошими результатами. Давайте все загадаем, чтобы это было тенденцией. Результат по достижению практически всех целевых показателей нацпроекта и динамика положительные по большинству показателей системы здравоохранения – это действительно стало отражением того, что наши усилия принесли результат, и мы достаточно быстро преодолели последствия пандемии. Работаем на развитие не только материальной базы, но и качества и эффективности медицинской помощи.



Если говорить про задачи 2023 года они все актуальны, единственное, на что я хотел бы обратить внимание – то, о чем мы говорили год назад на съезде медицинских работников, – это работа с коллективами. Это обучающая, психологическая, воспитательная работа по повышению качества деятельности, по повышению клиентоориентированности, более внимательному отношению к пациентам. Мне бы хотелось, чтобы это направление работы в 2023 году также нашло отражение, было четко сформулировано, подкрепилось планом действий», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.



С докладом об основных итогах развития медицинской отрасли региона выступил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он отметил, что система здравоохранения региона выдержала удар пандемии и смогла показать высокие результаты в достижении поставленных задач, в том числе, нацпроекта «Здравоохранение» – в частности, снижения смертности по профилям сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.



В 2022 году введено в эксплуатацию 19 ФАПов, завершено строительство поликлиники в Криводановке, врачебной амбулатории в Мочище, поликлинического отделения в «Новомарусино», продолжается строительство еще 6 объектов, приобретены 4 передвижных мобильных комплекса, 12 автомобилей LADA Granta, 33 единицы рентгеновского оборудования. Медицинским оборудованием переоснащаются региональные сосудистые центры и медорганизации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями. Приобретено 40 единиц оборудования для действующих ЦАОП. Проведены ремонтные работы в 59 медицинских организациях, на 63 автомобиля обновился парк службы скорой медицинской помощи.