По словам старшего по дому, на региональные структуры надежды нет. Дом включен в программу капремонта по линии областного Фонда модернизации ЖКХ. Ремонт фасада был запланирован на 2021-22 годы. Но ничего не произошло. Александр Сумин куда только не писал – везде получает отписки. Проблема во многом еще и в том, что как раз статус памятника усложняет любые работы. Во-первых, их может вести только специально лицензированная для этого организация, а число таких можно пересчитать по пальцам. Во-вторых, и как следствие – стоимость ремонта такого фасада очень дорога, существующий проект, разработанный несколько лет назад, оценивает его сумму порядка 100 миллионов рублей.