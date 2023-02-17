Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
- Все течет, все течет. И крыша, и с кровли на фасад, фасад рушится, да вы сами посмотрите, - подводит корреспондента Atas.info к кухонному окну жительница квартиры на 7 этаже 100-квартирного дома Любовь Хужина. Из окна открывается потрясающая панорама площади Свердлова, справа величаво возвышается еще одно творение архитектора Андрей Крячкова, здание исполкома Западно-Сибирского края, где сейчас располагается правительство Новосибирской области. Слева вид закрывает стена с симпатичным подъездным окном восьмиугольной формы. Рядом из стены вываливаются кирпичи.
В углу на потолке одной из спален – темное заплесневелое пятно от постоянной сырости. В другой нет верхнего освещения – от влаги, проникшей в перекрытия, закоротило проводку, а чтобы найти повреждение, нужно вскрывать потолок с уникальной лепниной. Любовь Тимофеевна живет в этой квартире уже 35 лет, но с такими проблемами сталкивается впервые.
На стенах подъезда тоже видны следы влаги. Похоже, что вода просачивается в микротрещины в кладке. Да и в остальном величавые парадные в памятнике архитектуры федерального значения выглядят плохо: отвалившаяся штукатурка, вздувшаяся краска.
- Но самая главная наша проблема это все-таки состояние фасадов, - с Александром Суминым, председателем совета дома, мы разглядываем здание со стороны улицы Сибревкома. Лепнина балкона и эркерное остекление подъезда укутаны зеленой строительной сеткой. Похожая картина и во дворе.
"Идет частичное обрушение. Фасад дома разрушается, это отражается на его герметичности, далее вода попадает на фундамент. Но поскольку дом памятник, мы надеемся, что федеральные структуры обратят на нас внимание и начнут капитальный ремонт", - сетует Сумин.
По словам старшего по дому, на региональные структуры надежды нет. Дом включен в программу капремонта по линии областного Фонда модернизации ЖКХ. Ремонт фасада был запланирован на 2021-22 годы. Но ничего не произошло. Александр Сумин куда только не писал – везде получает отписки. Проблема во многом еще и в том, что как раз статус памятника усложняет любые работы. Во-первых, их может вести только специально лицензированная для этого организация, а число таких можно пересчитать по пальцам. Во-вторых, и как следствие – стоимость ремонта такого фасада очень дорога, существующий проект, разработанный несколько лет назад, оценивает его сумму порядка 100 миллионов рублей.
"У нас сто квартир, получается, каждая должна скинуться по миллиону. Но мы же понимаем с вами, что обычный гражданин, коих здесь 80 процентов, не в состоянии этого сделать в принципе", - говорит Александр Сумин.
Федеральный закон № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" предусматривает включение в государственные программы сохранения и реконструкции домов, подобных 100-квартирному дому на Красном Проспекте, 16 в Новосибирске.
Справка: 100-квартирный дом работников крайисполкома был построен в 1934—1937 годах по проекту архитекторов Андрея Крячкова и Виталия Масленникова. В нем изящно переплетены элементы модерна, неоклассики и конструктивизма. Проект дома был удостоен диплома первой степени, золотой медали и Гран-при Международной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году.
Под действие ФЗ 73 подпадает и Дом с часами, еще одно всемирно известное творение Андрея Крячкова, что находится на Красном проспекте в нескольких минутах ходьбы от стоквартирного дома. Член правления ТСЖ "Дом с часами" Олег Викторович много лет бьется с властями за достойное содержание памятника.
"Федеральный закон существует с 2002 года, последние изменения в него были внесены в 2022. Но почему-то этот закон на территории крупнейшего муниципалитета страны не выполняется, за все эти годы даже прецедента не было", - констатирует Олег Викторович.
При этом, считает Викторович, деньги на ремонт памятников можно было получить и по федеральной программе "Культура", и в рамках так называемого адресного ремонта ценных зданий. В качестве примеров, где чиновники использовали все возможные инструменты и добились реставрации исторических архитектурных памятников, активист приводит Тулу и Нижний Новгород.
По словам Александра Сумина, его переписка с различными ведомствами по поводу ремонта 100-квартирного дома насчитывает несколько пухлых папок. И ни одного ответа по существу. Исчерпав все возможности, он от имени жильцов намерен обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь внимание надзорного органа к нарушению законодательства.
На сайте регионального фонда модернизации ЖКХ размещен "План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2023-2025 годы", утвержденный региональным правительством 19.07.2022. 100-квартирного дома в этом списке не значится.
Редакция направила запросы в фонд модернизации и государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области с просьбой пояснить ситуацию.
Тем временем, военный городок, построенный на территории центра сегодняшнего Новосибирска в начала 20 века и имеющий охранный статус объекта культурного наследия регионального значения, уже практически не подлежит восстановлению. Смотрите, как выглядит этот памятник архитектуры.