Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:39
Тела нашли 16 февраля на берегу реки в селе Здвинское. Ранее сообщалось, что их нашли в селе Цветники. В снегу лежали мужчина и женщина – в обнимку. Они были без верхней одежды.
Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. По данному факту Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку.
«С целью установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее в Новосибирске нашли тело отца 6 детей. Предположительно мужчине стало плохо.