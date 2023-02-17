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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Названы новые подробности обнаружения двух замерзших трупов под Новосибирском

17 февраля 2023, 08:31
Фото: 1MI
Тела нашли 16 февраля

СК начал проверку из-за замерзшей насмерть пары под Новосибирском

В Здвинском районе Новосибирской области нашли тела мужчины и женщины. Следком начал проверку, сообщают в ведомстве.

Тела нашли 16 февраля на берегу реки в селе Здвинское. Ранее сообщалось, что их нашли в селе Цветники. В снегу лежали мужчина и женщина – в обнимку. Они были без верхней одежды.

Тела замерзших мужчины и женщины нашли в Новосибирской области
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Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. По данному факту Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку.

«С целью установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в ведомстве.
Тело замерзшего насмерть мужчины нашли в Новосибирске рядом с Бугринским мостом
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Напомним, что ранее в Новосибирске нашли тело отца 6 детей. Предположительно мужчине стало плохо. 

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